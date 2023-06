Its Me Rubel की Free Fire Max ID, स्टैट्स, K/D रेश्यो और अन्य जानकारी

Free Fire Max Stats : Its Me Rubel एक Free Fire Max कंटेंट क्रिएटर है। इस खिलाड़ी ने काफी समय पहले गेमिंग करियर की शरूआत की थी। वर्तमान में Its Me Rubel के आधिकारिक चैनल पर 1.24 मिलियन सब्सक्राइबर्स मौजूद है। ये उनके चैनल पर मजेदार चैलेंज, हाईलाइट्स और खास वीडियोस अपलोड करते हैं जिन्हें चैनल पर जाकर देख सकते हैं।

नोट : फ्री फायर को भारतीय सरकार ने आधिकारिक रूप से बैन कर दिया है। इस वजह से प्लेयर्स मैक्स वर्जन को खेलना पसंद करते हैं।

Its Me Rubel की Free Fire Max ID

Its Me Rubel की Free Fire ID 759626694 है।

करियर स्टैट्स

करियर स्टैट्स (Image Credit : Garena)

Its Me Rubel ने फ्री फायर मैक्स में 11796 स्क्वाड मैच खेलकर 2567 में जीत हासिल की है। उन्होंने 38917 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 4.22 का है। उनका जीत प्रतिशत 21.76% है। इस खिलाड़ी ने डुओ मोड में 4689 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 518 में जीत हासिल की है। उन्होंने 9945 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 2.38 का है। उनका जीत प्रतिशत 11.04% है। उन्होंने सोलो मोड में 1868 मैच खेलकर 253 में जीत हासिल की है। इसके अलावा 4985 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 3.09 का है। उनका जीत प्रतिशत 13.54% है।

रैंक स्टैट्स

बैटल रॉयल रैंक मोड (Image via Garena)

Its Me Rubel ने फ्री फायर मैक्स में बैटल रॉयल रैंक मोड में 9 स्क्वाड मैच खेलकर 19 किल्स किये हैं। इस खिलाड़ी ने डुओ मोड में 226 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 22 में जीत हासिल की है। उन्होंने 384 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 1.88 का है। उनका जीत प्रतिशत 9.73% है। उन्होंने सोलो मोड में 6 मैच खेलकर 26 किल्स किये हैं।

नोट : Its Me Rubel के स्टैट्स की जानकारी प्रोफाइल को देखकर दी गई है जो भविष्य में किसी भी समय बदल सकती है।

यूट्यूब चैनल

इस यूट्यूबर के वीडियोस को लाखों दर्शकों के द्वारा देखा गया है। इसके आलावा ये उनके आधिकारिक चैनल पर बेहतरीन कंटेंट प्रदान करते हैं। इस खिलाड़ी के आधिकारिक चैनल पर जाने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं।

