Free Fire MAX में Emote Royale इवेंट में उपस्थित लिजेंड्री इमोट्स और अन्य रिवॉर्ड्स की लिस्ट पर एक नजर

Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में लक रॉयल के अंदर नए Emote Royale इवेंट की एंट्री हुई है, जिसमें खिलाड़ियों को शानदार आयटम्स मिल रहे हैं। खैर, इस आर्टिकल में हम Emote Royale इवेंट में उपस्थित लिजेंड्री इमोट्स और अन्य रिवॉर्ड्स की लिस्ट पर एक नजर डालने वाले हैं।

Emote Royale इवेंट (Image via Garena)

गेम के अंदर Emote Royale इवेंट को 10 फरवरी 2024 को जोड़ा गया था। यह इवेंट 14 दिनों तक चलने वाला है। इस लक रॉयल में खिलाड़ियों को चार मुख्य इमोट्स मिलेंगे, जिसमें What a Pair, Be My Valentine, Graffiti Cameraman और Eternal Descent शामिल हैं। साथ की अन्य आयटम्स भी प्राप्त होंगे।

आपको बता दें कि Emote Royale इवेंट में 1 स्पिन की कीमत 15 डायमंड्स हैं और 10+1 स्पिंस की कीमत 150 डायमंड्स हैं। स्पिंस करने पर खिलाड़ियों को नीचे मौजूद रिवॉर्ड्स मिलेंगे:

What a Pair! इमोट

Be My Valentine इमोट

Graffiti Cameraman इमोट

Eternal Descent इमोट

Ocean Swag टॉप

Red Fortune (टॉप)

Lucky Red (बॉटम)

Rogue (बॉटम)

Prosperity हील्स

Female techwear (जूते)

Haunting Night बैकपैक

Season of Love स्कीबोर्ड

Imp-Heads वेपन लूट क्रेट

AK47-Water Ballon वेपन लूट क्रेट

Skull Hunter वेपन लूट क्रेट

M4A1 Wild Carnival वेपन लूट क्रेट

Bumblebee लूट क्रेट

Pink Devil वेपन लूट क्रेट

Urban Rager वेपन लूट क्रेट

Pahraoh वेपन लूट क्रेट

Armor क्रेट

Supply क्रेट

Leg पॉकेट्स

Pocket मार्केट

बॉनफायर

Airdrop ऐड

Secret क्लू

Bounty टोकन

इस लक रॉयल में गारंटी मिल रही है कि 50 स्पिंस पर एक इमोट मिल जाएगा और 200 स्पिंस पर सभी इमोट्स प्राप्त हो जाएंगे। Free Fire MAX में इमोट्स खिलाड़ियों को काफी आकर्षित करते हैं। इस वजह से खिलाड़ियों के पास बेहतरीन मौका है, जिसका उपयोग करके लिजेंड्री इमोट्स को प्राप्त कर सकते हैं।