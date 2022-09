Diamonds : Free Fire Max में करेंसी सबसे कीमत चीज है। इस बैटल रॉयल गेम के अंदर डायमंड्स का उपयोग करके गेमर्स किसी भी आइटम को स्टोर में जाकर खरीद सकते हैं। हालांकि, डायमंड्स को खरीदने के लिए खिलाड़ियों को अपने जेब से असली पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इस समय गेम के अंदर डेवेलपर ने Less Is More इवेंट को जोड़ा गया है। इस इवेंट में हिस्सा लेकर गेमर्स काफी कम कीमत में डायमंड्स करेंसी को खरीद सकते हैं।

Free Fire Max में Less Is More इवेंट को सिमित समय पर जोड़ा गया है। गेमर्स भारतीय पैसे को खर्च करके 520 डायमंड्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए कम कीमत में डायमंड्स प्राप्त करने पर चर्चा करने वाले हैं।

Free Fire Max में Less Is More इवेंट की सलाह : 520 डायमंड्स को कम कीमत पर कैसे खरीद सकते हैं?

Less Is More इवेंट में डायमंड्स के टॉप-अप पर डिस्काउंट निर्भर करता है (Image via Garena)

Free Fire Max में Less Is More इवेंट 25 सितंबर 2022 तक रनिंग पर मौजूद रहने वाला है। इस इवेंट में तीन डिस्काउंट विकल्प मिल रहे हैं। गेमर्स को 50डायमंड्स,150डायमंड्स और 300डायमंड्स पर 60%, 40% और 20% का डिस्काउंट मिलेगा।

यहां पर अलग-अलग कीमत के अनुसार डायमंड्स है। प्लेयर्स इवेंट से 520 पैक को परचेस कर सकते हैं:

₹95 भारतीय रूपये : गेम से यूजर्स 0 से 49 डायमंड्स प्राप्त कर सकते हैं

₹195 भारतीय रूपये : गेम से यूजर्स 50 से 149 डायमंड्स प्राप्त कर सकते हैं

₹290 भारतीय रूपये : गेम से यूजर्स 150 से 2999 डायमंड्स प्राप्त कर सकते हैं

₹390 भारतीय रूपये (रेगुलर कीमत): गेम से यूजर्स 300 डायमंड्स प्राप्त कर सकते हैं

Free Fire Max में Less Is More इवेंट से डायमंड्स कैसे प्राप्त करें?

गेमर्स यहां पर दी गई सलाह के अनुसार इवेंट में जाकर डायमंड्स को प्राप्त कर सकते हैं:

स्टेप 1: फ्री फायर मैक्स गेम को चालू करके गेमर्स को डायमंड्स आइकॉन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 2: उसके बाद Less is More इवेंट के अंदर जाकर स्क्रीन पर अलग-अलग विकल्प दिख जाएंगे। गेमर्स अपने अनुसार डायमंड्स के विकल्प का चयन करें।

स्टेप 3: उसके बाद 520 डायमंड्स का पेमेंट करें। डिस्काउंट में डायमंड्स मिल जाएंगे।

