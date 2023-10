Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में डेवलपर्स के द्वारा Less is More इवेंट जोड़ा गया है। आप सभी प्लेयर्स इवेंट में हिस्सा लेकर कम कीमत में डायमंड्स का टॉप-अप कर सकते हैं और बोनस को प्राप्त कर सकते हैं। यह फायदेमंद इवेंट दो सप्ताह तक चलने वाला है। खैर, इस आर्टिकल में हम इवेंट से कम कीमत में डायमंड्स, टॉप-अप करने का तरीका और अन्य जानकारी पर नजर डालने वाले हैं।

Free Fire MAX में Less is More इवेंट की हुई एंट्री: जानिए कम कीमत में डायमंड्स, टॉप-अप करने का तरीका और अन्य जानकारी

Less is More इवेंट (Image via Garena)

Free Fire MAX में भारतीय सर्वर पर Less is More इवेंट को 18 अक्टूबर 2023 को जोड़ा गया था। यह इवेंट 29 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। इस इवेंट में खिलाड़ियों को अलग-अलग प्रकार से डिस्काउंट मिलेगा। अगर उनके अकाउंट में पहले से डायमंड्स उपलब्ध हैं, तो उसके आधार पर खास छूट देखने को मिलेगी। नीचे खिलाड़ियों को इवेंट में मिलने वाले डिस्काउंट को लेकर जानकारी दी गई है:

अगर प्लेयर्स के पास 0-50 डायमंड्स हैं: 160 भारतीय रूपये में 520 डायमंड्स प्राप्त कर सकते हैं

अगर प्लेयर्स के पास 50-150 डायमंड्स हैं: 240 भारतीय रूपये में 520 डायमंड्स प्राप्त कर सकते हैं

अगर प्लेयर्स के पास 150-300 डायमंड्स हैं: 320 भारतीय रूपये में 520 डायमंड्स प्राप्त कर सकते हैं

अगर प्लेयर्स के पास 300 डायमंड्स हैं: 400 भारतीय रूपये में 520 डायमंड्स प्राप्त कर सकते हैं

इस फायदेमंद इवेंट में हिस्सा लेकर कम कीमत में डायमंड्स प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में प्लेयर्स लक रॉयल, इवेंट और स्टोर सेक्शन में जाकर मनपसंद आयटम्स को खरीद सकते हैं।

Free Fire MAX में Less Is More इवेंट से डायमंड्स कैसे खरीदें?

Less Is More इवेंट (Image via Garena)

स्टेप 1: स्मार्टफोन में गेम को खोलना होगा।

स्टेप 2: उसके बाद में डायमंड पर टच करें। स्क्रीन पर टॉप-अप सेक्शन खुल जाएगा।

स्टेप 3: बायीं ओर Less Is More इवेंट का चयन करें।

स्टेप 4: कीमत के आधार पर पेमेंट करें। 520 डायमंड्स अकाउंट में जुड़ जाएंगे।