Event : Free Fire Max में शानदार इवेंट जोड़े जाते हैं जो खिलाड़ियों को अनोखे रिवार्ड्स ऑफर करते हैं। हालिया में खिलाड़ियों को Less is More इवेंट प्रदान किया गया है। ये प्लेयर्स को प्रीमियम करेंसी डायमंड्स कम कीमत पर प्रदान करता है।

हालांकि, इस इवेंट में डायमंड्स के विकल्प अलग-अलग आधार पर है। प्लेयर्स अपनी पसंद से कम कीमत पर डायमंड्स के टॉप-अप को खरीद सकते हैं। प्रत्येक डायमंड बंडल पर खिलाड़ियों को कम कीमत में मिल रहे हैं।

खैर, इस आर्टिकल में हम Free Fire Max में Less is More इवेंट : कम कीमत पर प्रीमियम करेंसी डायमंड्स को कैसे खरीदें?, बताने वाले हैं।

Free Fire Max में Less is More इवेंट : कम कीमत पर प्रीमियम करेंसी डायमंड्स को कैसे खरीदें?

गरेना ने गेम के अंदर Less is More इवेंट हालिया में जोड़ दिया गया है। ये इवेंट गेम में 31 दिसंबर 2022 को जोड़ा गया था। जबकि यह 05 जनवरी 2023 तक रनिंग पर चलने वाला है। गेमर्स 520 डायमंड्स को 60% डिस्काउंट पर कलेक्ट कर सकते हैं।

Less is More इवेंट (Image via Garena)

इस इवेंट का आसान नियम है कि प्रत्येक डायमंड्स के टॉप-अप पर प्लेयर्स को भारी मात्रा में डिस्काउंट मिल रहा है। गेमर्स को नीचे डायमंड्स टॉप-अप के विकल्प दिए हैं:

0 से 49 डायमंड्स – ₹160 (60% डिस्काउंट)

50 से 149 डायमंड्स– ₹240 (40% डिस्काउंट)

150 से 299 डायमंड्स– ₹320 (20% डिस्काउंट)

299 डायमंड्स– ₹400 (डिस्काउंट नहीं)

Free Fire Max में Less is More इवेंट में कम कीमत पर डायमंड्स कैसे खरीदें?

गेमर्स Less Is More इवेंट से कम कीमत में डायमंड्स किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं। नीचे दी गई स्टेप्स को फॉलो करें:

Less is More इवेंट (Image via Garena)

स्टेप 1: खिलाड़ियों को Free Fire Max गेम को स्मार्टफ़ोन में ओपन करना होगा। उसके बाद में Less is More इवेंट को ओपन करना होगा।

स्टेप 2: प्लेयर्स के स्क्रीन पर नए इवेंट का पेज खुल जाएगा। स्क्रीन पर प्लेयर्स को कम कीमत में डायमंड्स के विकल्प दिख जाएंगे।

स्टेप 3: खरीदने वाले बटन पर टच करें। पेमेंट करने के लिए भारतीय तरीके का यूज करें। डायमंड्स क्रेडिट हो जाएंगे।

Poll : 0 votes