Level Up Shop : Free Fire Max में भारतीय सर्वर पर Level Up Shop पेश कर दिया गया है। इसमें खिलाड़ियों को आकर्षित करने वाले आइटम मिलने वाले हैं। इस इवेंट में खिलाड़ियों को तीन लेवल फीचर्स मिल रहे हैं, जिसमें Armor of Riches बंडल, Chainz of Lux बंडल और Firework आदि। ये इवेंट 16 अक्टूबर 2022 तक चलने वाला है। गेमर्स इस इवेंट से काफी डिस्काउंट पर आइटम को कलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर इस नए इवेंट के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।

Free Fire Max में Level Up शॉप : कम कीमत में Chainz of Lux बंडल और अन्य इनाम कैसे प्राप्त करें?

Free Fire Max में भारतीय सर्वर पर Level Up Shop 10 अक्टूबर 2022 को जोड़ा गया था। इस इवेंट को डेवेलपर ने तीन लेवल में बाटा गया है, जिसमें डायमंड्स खर्च करके आइटम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें खिलाड़ियों को महंगे और खास इनाम मिलने वलए हैं।

Free Fire Max में हर लेवल के अनुसार इवेंट में मौजदू आइटम की जानकारी:

लेवल 1

लेवल 1 में मौजदू आइटम (Image via Garena)

Firework Arc

10x Rampage Hyperbook टोकन

10x Booyah पावर (UMP)

Room Card (1 मैच)

3x Incubator वाउचर (समाप्त होने की तारीख 30 नवंबर 2022)

Shuffling इमोट

Modern Jazz शूज

Rabbity पिंक

Evil (फेसपेंट)

Evil (फेसपेंट)

Katana – Snowडूम

A – Patroa

लेवल 2

लेवल 2 में मौजूद आइटम (Image via Garena)

Armor of Riches बंडल

20x Rampage Hyperbook टोकन

20x Dragon स्केल (AK)

2x Room Card (1 मैच)

5x Incubator वाउचर (समाप्त होने की तारीख 30 नवंबर 2022)

Gloo Wall – Angel With हॉर्न्स

Love in the Air (बॉटम)

Superstar Weekend (टॉप)

For स्कॉलर्स

Black ड्रैगन

Alok

लेवल 3

लेवल 3 में मौजदू आइटम (Image via Garena)

Chainz of Lux बंडल

30x Rampage Hyperbook टोकन्स

30x Carved हॉर्न्स (FAMAS)

3x Room Card (1 मैच )

10x Incubator वाउचर (समाप्त होने की तारीख 30 नवंबर 2022)

Name Change कार्ड

Golden वो

Rap स्वैग

Gloo Wall – Stormbringer स्किन

Beaston पेट

Jailbird (टॉप)

Free Fire Max में Level Up Shop में जाकर आइटम कैसे प्राप्त करें?

गेमर्स नीचे दी गई स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से Level Up Shop से आइटम को कलेक्ट कर सकते हैं:

स्टेप 1: Free Fire Max गेम को चालू करके Level Up Shop इवेंट को ओपन करें।

स्टेप 2: उसके बाद स्पिन करके डिस्काउंट प्राप्त करें।

स्टेप 3: लेवल के अनुसार गेमर्स आइटम को खरीद सकते हैं।

Poll : 0 votes