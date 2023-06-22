NAMES : Free Fire Max में खिलाड़ियों को इन-गेम कस्टमाइज़ेशन फीचर्स के विकल्प मिल जाते हैं। फ्री फायर मैक्स को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में खिलाड़ियों को तुरंत अनोखे नेम डालना होता है।
हर कोई प्लेयर्स प्रोफाइल में स्टाइलिश और अनोखे नेम सेट करना पसंद करते हैं। गेमर्स इंटरनेट पर जाकर आसानी से स्टाइलिश और अनोखे नेम्स प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नेम्स की लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में से नेम को कॉपी करके उपयोग कर सकते हैं।
Free Fire Max में स्टाइलिश और अनोखे नेम्स की लिस्ट
Garena Free Fire Max में इंटरनेट पर खिलाड़ियों को स्टाइलिश और अनोखे नेम्स मिल जाते हैं। यहां पर ऑटोमैटिक जनरेट नेम्स की लिस्ट दी गई है जिसमें फोंट्स और सिम्बॉल्स का कॉम्बिनेशन है। नीचे नेम्स की लिस्ट देख सकते हैं:
1. ༺QueຮtKiภg༻
2. ꧁☆ɃŁȺȻꝀ MȺMɃȺ☆꧂
3. ☃𝕂𝕟𝕦𝕔𝕜𝕝𝕖𝕙͢͢͢𝕖𝕒𝕕
4. 😬↻օʍʍąղ͢͢͢ժҽɾաąɾ
5. MiŇd𝕳🆄Ň†er₨
6. 𝒪𝓂𝓃𝒾𝑀𝒶𝓃🐴
7. LegeŇdⲘerc🏇🏻
8. 𐄡๖ۣۜᗯᎥn†єrA℘є𐄪
9. 〖Łegeภdishere〗
10. 💖Aթex🅷นήtress
11. ฿lⱥcKHⱥωKﾂ
12. ⪓KiŇgCสe🆂สr⪔
13. ƬΛƧΛƧƬΣЯ⚔
14. Ꭰɾą××××ìҽ
15. 🐩Theɪภv𝓲ภc𝓲ble
16. Slⱥu͢͢͢gђTᴱℜ▒
17. ≪𝕯𝖊𝖑𝖊𝖈𝖙𝖆𝖇𝖑𝖊𝕭𝖑𝖆𝖉𝖊≫
18. St𐍉ℝm๖ۣۜßℝeaKER
19. ImM𐍉ℝTคL
20. ๖ۣۜℜeᖙ๖ۣۜℜush
21. ∂ea𝕕𝒮𝒽ot🐳
22. S☢lᖙieℝB☢ץ
23. ★ⲘightyThØr★
24. 🎳ЩคrHead
25. ꧁☬⋆ТᎻᎬ༒ᏦᎥᏁᏳ⋆☬꧂
26. ᚛TeήaciΘS᚜
27. GI丹NŦKILLER
28. ▄︻̷̿┻̿═━一Dark(¬_¬) ☆⊙_⊙
29.ＫｉｌｌＳｈｏｔ♛
30. ๖ۣۜƊคʀL☢rd
31. ⪨M͢͢͢ץรtiqบe⪩
32. 丹ƤexKiLLer⚠
33. ཌ丹lק𝓱aད
34. 𒆜ᴘʜᴏᴇɴɪx𒆜
35. 𝓡𝓮𝓭𝓒𝓸𝓶𝓶𝓪𝓷𝓭𝓸
36. 彡[ᴛᴏᴏᴛʜʟᴇꜱꜱ]彡
37. 𝕯𝖆𝖗𝖐 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑
38. 🐑🅶Яeyhound
39. ⦇𝔗eⁿaciOS⦈
40. HYPER么BEAST
41. ⧼Shaᖙ𐍉ʷKήight⧽
42. 𝔉𝔦𝔯𝔢𝔈𝔶𝔢𝔰☂
43. ∂αякнσяѕє🎄
44. b1a𝖈𝓴ђaω𝓴
45. ★Ỽìքҽɾ★
46. ØɯΣ⅁∀
47. ᴮᴳᴸ_ʝσcҡεɾツ
48. 𐌁ℓitzz⇜
49. ❅やluto❅
50. Coco :>
51. ×°丨ЯΣƧƧ͢͢͢Σ千ЯΣП°×
52. 〖Mสτrix〗
53. Vaga多on∂๖ۣۜ山arrior
54. ⌁🅱🅻🅰🆉🅸🅽🅶🅶🆄🅽🆉⌁
55. 𒆜SภคkeEψe𒆜
56. ⫷Seήpⱥi⫸
57. 𝒱𝑒𝓃𝑜𝓂★
58. Uקsนrge⚔
59. ฬђเՇє๔͢͢͢єשเɭ🎰
60. ❅O℘Legeภ∂❅
61. ArrØwHuή†er
62. KiภgC๏多ℝα🔅
63. ᖘℝoHuภteℝ
64. Unҟnown꧂
65. ŁĒgĘndÁ
66. ꧁MÁFÎA༻꧂
67. ×͜× ᴄ͢͢͢ʀɪᴍɪɴᴀʟ⁰¹
68. ¹乂ⒹⓎⓃⒶⓂⒾⒸ乂¹
69. 亗ᎮᴀɢᴀᏞ ᭄
70. ⑉RⱥŇgerᴍⱥŇ⑉
71. •DRAGON⁰¹
72. B░O░S░S
73. 『ツ』☆Ƭo×Ꭵℂ
74. 𒀱シ₦Ї₦J₳×᷼×𒅒
75. ᴍᴀʀꜱʜᴍᴇʟʟᴏ ×͜×
76. ꧁༒RÃFTÀÁR༒꧂
77. BÀD乡BEÀST▄︻┻═┳一
78. ¥☆BÖÖÝÅH☆¥
79. ČřâžýĶîłłèř
80. ₭ÍḼlɆ℟ Qûêèñ
81. ☛♛ĞØđÞƦǿ♕☜
82. 🎱þsℽcͥђoͣkͫiller
83. ⪨ßłå¢þïñ⪩
84. ĆÓØŁĖŚŤ BÅĐ BØĪ
85. Ə Ł Đ Ė Ř
86. §ØŁĖ PŘØ
87. 《ĐƏÃĐ♡KÎŁŁĖŔ》
88. ĐĖMØŅ9
89. 『ᴰᵃʳᵏ』ĞhÒ§Ţ ࿐
90. ☆¤《ŢØXÍÇØ》¤☆
91. ꧁༒☬ŢhĕGøđ☬༒꧂
92. ŘØÇĶÊŢ
93. MØŔŢÄŁ
94. ♧☆▪《Łųçįfęř》☆▪♧💀✴
95. ꧁ঔৣ☬✞Ɠɛиıųʂ✞☬ঔৣ꧂
96. ◤Geℝ𐍉ภim𐍉◢
97. SτгikiήgVi℘eг
98. ʀᴏɴɪɴ🐊
99. 𐐚𐍉𐍉ᴍ𐐚𐍉𐍉ᴍ
100. ×ºMᎥຮຮᎥleManº×
Free Fire Max में गेमर्स ऊपर दी गई नेम्स की लिस्ट में से नेम को कॉपी करके कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर फोंट्स और सिम्बॉल्स को बदलना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं।