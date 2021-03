Loud Babi की Free Fire ID, स्टैट्स, K/D रेश्यो और अन्य जानकारी

Free Fire काफी फेमस गेम है और कई लोग इससे जुडी वीडियोस डालते रहते हैं। LOUD असल में ब्राजील की ईस्पोर्ट्स संस्था है। Babi इस संस्था की सदस्य है। इस आर्टिकल में हम उनकी Free Fire ID और स्टैट्स के बारे में बात करेंगे।

LOUD Babi की Free Fire ID

LOUD Babi का असली नाम बारबरा ’s real name is Bárbara Passos. Her Free Fire ID is 16750487 and IGN is LOUD BΛBI. She is also a part of the LOUDGG guild.

LOUD Babi के Free Fire स्टैट्स

करियर स्टैट्स

LOUD BABI ने 6,116 स्क्वाड मैच खेले हैं और उन्हें 1,720 में जीत मिली हैं। साथ ही वो 15,518 किल्स कर चुके हैं और उनका K/D रेश्यो 3.53 का है। इसके अलावा 3,849 डुओ मैचों में उन्होंने 604 में जीत दर्ज की है। वो अबतक 10,006 किल्स कर चुके हैं और उनका K/D रेश्यो 3.08 का है। साथ ही वो 757 सोलो मैच खेल चुके हैं और उन्हें 76 जीत मिली हैं। वो 1,701 किल्स कर चुकी हैं और उनका K/D रेश्यो 2.50 का है।

रैंक स्टैट्स

LOUD BABI ने 14 डुओ मैच खेले हैं और उन्हें 2 में जीत मिली हैं। साथ ही वो 26 किल्स कर चुके हैं और उनका K/D रेश्यो 2.17 का है। उन्होंने कोई भी अन्य मोड नहीं खेला है।

(नोट: स्टैट्स आर्टिकल लिखते समय लिए गए हैं। भविष्य में इनमें बदलाव संभव है।)

उनका यूट्यूब चैनल

उन्होंने अपने चैनल की शुरुआत अप्रैल 2019 में हुई थी। LOUD Babi के चैनल पर 5.02 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। आप यहां क्लिक करके उनके यूट्यूब चैनल को चेक कर सकते हैं।

उनके सोशल मीडिया एकाउंट्स

वो अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक्टिव रहती हैं।

इंस्टाग्राम एकाउंट: यहां क्लिक करें।

