Free Fire Max में OB39 अपडेट के मेंटेनेंस ब्रेक की घोषणा हुई, जानें छोटी-बड़ी पूरी सभी जानकारी

OB39 : Free Fire Max में लेटेस्ट OB39 अपडेट को शामिल करने की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा हो गई है। इस अपडेट को जुड़ने में कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। आधिकारिक तिथि के मुताबिक इन-गेम 22 मार्च 2023 को न्यू अपडेट जोड़ा जाएगा। इस तारीख की पुष्टि आधिकारिक रूप से हो गई है।

गरेना ने आने वाले लोकप्रिय अपडेट के मेंटेनेंस ब्रेक की घोषणा कर दी है। पिछले अपडेट के अनुसार इस बार भी उसी तरह कुछ घंटों के लिए गेम का सर्वर ऑफलाइन मोड पर चला जाएगा। खैर, इस आर्टिकल में हम मेंटेनेंस ब्रेक के शेड्यूल की जानकारी देने वाले हैं।

Free Fire Max में OB39 अपडेट के मेंटेनेंस ब्रेक की घोषणा हुई, जानें छोटी-बड़ी पूरी सभी जानकारी

गरेना ने भारतीय सर्वर पर Free Fire Max में आने वाले OB39 अपडेट के मेंटेनेंस ब्रेक की घोषणा कर दी है। पोस्ट के मुताबिक OB39 अपडेट 22 मार्च 2023 को रिलीज किया जाएगा। ये ब्रेक सिमित समय का होता है जिसके चलते कोई भी गेमर्स फ्री फायर मैक्स गेम को नहीं खेल सकता है।

गेम का सर्वर सिमित समय के लिए डाउन होगा (Image via Garena)

यहां पर दी गई आधिकारिक घोषणा को पढ़ें :

"हम न्यू पेच (OB39) को 22 मार्च 2023 को जोड़ेंगे। उसी दिन 9:30 AM को अपडेट शुरू हो जाएगा। OB39 अपडेट जुड़ने से पहले मेंटेनेंस ब्रेक 9:30 AM से 11:30 AM तक चलने वाला है। आप कोई भी मेंटेनेंस ब्रेक समाप्त होने तक कोई भी रैंक मैच नहीं खेल पाएंगे।"

मैसेज के अनुसार मेंटेनेंस ब्रेक 9:30 am को शुरू हो जाएगा और सिर्फ दो घंटों तक रनिंग पर हने वाला है। 11:20 am तक समाप्त हो जाएगा। इस समय के दौरान कोई भी प्लेयर्स फ्री फायर मैक्स गेम को खेल नहीं पाएंगे। अपडेट जुड़ने के बाद में गेमर्स लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में गेम को खेल सकते हैं।

मेंटेनेंस ब्रेक के दौरान सर्वर को ऑफलाइन माध्यम पर रखा जाएगा। उसके बाद में अपडेट सम्मिलित हो जाने पर गेम का सर्वर ऑनलाइन कर दिया जाएगा और गेमर्स रैंक मैच को खेल सकेंगे।

Free Fire Max में OB39 अपडेट के फीचर्स

OB39 अपडेट न्यू फीचर्स (Image via Garena)

Free Fire Max में एडवांस सर्वर के दौरान नेक्स्ट अपडेट में शामिल होने वाले फीचर्स का खुलासा किया जाता है। यहां पर उन फीचर्स की जानकारी दी गई है:

न्यू बैटल रॉयल मोड में बदलाव – फ्यूचर सेफ जोन, वेंडिंग मशीन में कम कीमत, और ग्लू वॉल में बदलाव

न्यू प्रीसेट विकल्प टू पीक कॉम्बिनेशंस

न्यू मिस्ट्री कैरेक्टर जिसका नाम Orion है और उसकी ताकत क्रिमसन क्रश

न्यू गेम मोड्स – पेट स्मैश और ट्रिपल वुल्फ

कैरेक्टर में बदलाव और पेट सिस्टम – नो सेपरेट लेवल

रिसल्ट पेज

ऑप्टिमाइज थ्रोवेबल व्हील

UI बदलाव

कैरेक्टर की ताकत में बैलेंस, Xayne, Dasha, Ford, Tatsuya और अन्य

गेम के अंदर OB39 का पेच अपडेट 22 मार्च 2023 को जोड़ा जा सकता है। इस दिन मेंटेनेंस ब्रेक रनिंग पर रहने वाला है।

