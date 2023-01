ServerDown : Free Fire Max विश्व का सबसे पॉपुलर फीचर्स प्रदान करने वाला शूटिंग बॉटल रॉयल गेम है। वर्तमान में गेम के अंदर शेड्यूल के अनुसार लाइव पेच अपडेट प्रस्तुत किया जा रहा है। गरेना हर दो महीने में लेटेस्ट अपडेट लेकर आते हैं। इसमें अनोखे फीचर्स और खास बदलाव किया जाता है।

हालांकि, प्लेयर्स गेम खेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्क्रीन पर एरर का समाना करना पड़ रहा है। खैर, इस आर्टिकल में हम क्यों Free Fire Max खेलते समय एरर दिखाई दे हो रहा है और डेवेलपर के द्वारा सर्वर बंद किया है?, चर्चा करने वाले हैं।

क्यों Free Fire Max खेलते समय एरर दिखाई दे रहा है और डेवेलपर के द्वारा सर्वर बंद किया है?

Free Fire Max में हर दो महीने के अदंर लेटेस्ट ओपन बीटा सर्वर जोड़ा जाता है। इस सर्वर के दौरान डेवेलपर नए फीचर्स को जोड़ते हैं। जैसे गन स्किन, पेट, कैरेक्टर्स, इमोट, मैप और अन्य बदलाव आदि।

हालांकि, गरेना के शेड्यूल अनुसार सर्वर को डाउन कर दिया गया है। सभी गेमर्स फ्री फायर मैक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु स्क्रीन पर एरर दिखाई दे रहा है, "server under maintenance, come back again soon" हर बार की तरह पेच नोट्स रिलीज हो गए हैं। गेम के अंदर लेटस्ट अपडेट के फीचर्स को जोड़ा जा रहा है।

डेवेलपर के द्वारा सर्वर को डाउन किया गया है। क्योंकि, OB38 के लेटेस्ट फीचर्स को जोड़ने के लिए सर्वर को ऑफ़ किया गया है। गैरना के शेड्यूल अनुसार सुबह 9:30 am को मेंटेनेंस ब्रेक शुरू हुआ था। जबकि वो शाम 5:30 pm तक जारी रहेगा।

मेंटेनेंस ब्रेक समाप्त होने के तुरंत बाद में प्लेयर्स लेटेस्ट अपडेट को डाउनलोड करके नए फीचर्स का टेस्ट कर सकते हैं। अपडेट साइज का अभी खुलासा नहीं हुआ है। मेंटेनेंस ब्रेक समाप्त होने पर सभी जानकारी मिल जाएगी।

