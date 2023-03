Free Fire Max में OB39 अपडेट का मेंटेनेंस शेड्यूल, सर्वर डाउन होने का समय और अन्य छोटी-बड़ी जानकारी

OB39 : Free Fire Max में इस साल का दूसरा मेजर OB39 अपडेट 22 मार्च 2023 को जुड़ने वाला है। इस पेच अपडेट से पहले गरेना के डेवेलपर ने एडवांस सर्वर पर सभी नए फीचर्स और अन्य बदलाव को टेस्ट कर लिया है।

गरेना ने आधिकारिक वेबसाइट पर पेच नोट्स रिलीज कर दिया है। इसमें खिलाड़ियों को कैरेक्टर सिस्टम, ताकत, वेपंस बैलेंस और अन्य सुधार देखने को मिलने वाला है। हर पेच अपडेट में डेवेलपर के द्वारा मेंटेनेंस ब्रेक जारी किया जाता है। खैर, इस आर्टिकल में हम मेंटेनेंस शेड्यूल, सर्वर और छोटी-बड़ी जानकारी पर नजर डालने वाले हैं।

Free Fire Max में OB39 अपडेट का मेंटेनेंस शेड्यूल, सर्वर डाउन होने का समय और अन्य छोटी-बड़ी जानकारी

गरेना के डेवेलपर ने मेंटेनेंस ब्रेक के समय को पहले के मुकाबले कम किया है। अब OB39 अपडेट को इन-गेम शामिल होने में काफी कम समय लगने वाला है। हालांकि, मेंटेनेंस ब्रेक के दौरान कोई भी गेमर्स क्लैश स्क्वाड मोड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि, गेम एक्सेस करने में एरर देखने को मिलेगा। जो हर बार स्क्रीन पर शो होता है। "server will me ready soon"!

डेवेलपर ने उनके आधिकारिक सोशल मिडिया के अनुसार मेंटेनेंस शेड्यूल का पोस्ट अपलोड किया है। युरोपियल पेज के पोस्ट अनुसार समय एकसमान होने वाला है, जिसे यहां देख सकते हैं:

शुरू होने का समय : मार्च 23, 2023, को 3:30 am (GMT+0)

मार्च 23, 2023, को 3:30 am (GMT+0) समाप्त होने का समय : मार्च 23, 2023, को 8:00 am (GMT+0)

प्रत्येक सर्वर के मेंटेनेंस ब्रेक की बात की जाए, तो आधे घंटे का होने वाला है लेकिन सामान्य समय आमतौर पर एकजैसा हो सकता है।

Free Fire Max का सर्वर डाउन होने के बाद में कोई भी गेमर्स इन-गेम किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं कर सकता है। क्योंकि, सर्वर को ऑफलाइन मोड पर भेज दिया जाएगा। जिसकी वजह से कोई भी गेम नहीं खेल पाएगा। हालांकि, मेंटेनेंस ब्रेक काफी कम समय का होने वाला है। करीबन 4 am या 5 am तक OB39 अपडेट को डाउनलोड कर सकेंगे।

गेमर्स गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से Free Fire Max गेम को अपडेट कर सकते हैं। सर्वर ऑनलाइन आने के बाद में इन-गेम नए फीचर्स का एन्जॉय कर सकते हैं।

OB39 अपडेट के फीचर्स

Free Fire Max में एडवांस सर्वर के दौरान नेक्स्ट अपडेट में शामिल होने वाले फीचर्स का खुलासा किया जाता है। यहां पर उन फीचर्स की जानकारी दी गई है:

न्यू बैटल रॉयल मोड में बदलाव – फ्यूचर सेफ जोन, वेंडिंग मशीन में कम कीमत, और ग्लू वॉल में बदलाव

न्यू प्रीसेट विकल्प टू पीक कॉम्बिनेशंस

न्यू मिस्ट्री कैरेक्टर जिसका नाम Orion है और उसकी ताकत क्रिमसन क्रश

न्यू गेम मोड्स – पेट स्मैश और ट्रिपल वुल्फ

कैरेक्टर में बदलाव और पेट सिस्टम – नो सेपरेट लेवल

रिसल्ट पेज

ऑप्टिमाइज थ्रोवेबल व्हील

UI बदलाव

कैरेक्टर की ताकत में बैलेंस, Xayne, Dasha, Ford, Tatsuya और अन्य

