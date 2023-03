Free Fire Max में Server will be ready soon एरर : OB39 अपडेट के मेंटेनेंस ब्रेक की छोटी-बड़ी जानकारी पता होना चाहिए  

OB39 : Free Fire Max में OB39 अपडेट का मेंटेनेंस ब्रेक रनिंग पर चल रहा है। सुबह 9:30 am से 1:30 pm तक कोई भी गेम को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। क्योंकि, इन-गेम लेटेस्ट अपडेट जुड़ने वाला है। गेम को एक्सेस करते समय स्क्रीन पर एरर का मैसेज शो हो रहा है।

इस मैसेज में "The server will be ready soon" का मैसेज देखने को मिल रहा है। कई खिलाड़ियों ने एरर की वजह से गेम को कई बार डिलीट और इंस्टॉल कर लिया है लेकिन एरर रिमूव नहीं हो रहा है। हालांकि, इस आर्टिकल में मेंटेनेंस ब्रेक और एरर के बारे में जानकरी देने वाले हैं।

Free Fire Max में Server will be ready soon एरर : OB39 अपडेट के मेंटेनेंस ब्रेक की छोटी-बड़ी जानकारी पता होना चाहिए

OB39 अपडेट के मेंटेनेंस ब्रेक की वजह से एरर शो हो रहा है (Image via Garena)

जो गेमर्स काफी समय से Free Fire Max से जुड़ा हुआ है। उन खिलाड़ियों को एरर के बारे में पूरी जानकारी होंगी लेकिन कुछ खिलाड़ियों को इस एरर के बारे में जानकारी नहीं है। वर्तमान में OB39 अपडेट का लेटेस्ट वर्जन लाइव चल रहा है। इस वजह से डेवेलपर ने मेंटेनेंस ब्रेक को रनिंग पर जोड़ा है। इस मेंटेनेंस ब्रेक की वजह से शेड्यूल के मुताबिक स्क्रीन पर एरर देखने को मिल रहा है जो 9:30 am से 1:30 pm तक चलने वाला है। उसके बाद में गेमर्स लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करके न्यू फीचर्स का एन्जॉय ले सकते हैं।

1:30 pm को मेंटेनेंस ब्रेक शुरू हो जाएगा (Image via Garena)

Free Fire Max में वर्तमान में चल रहा मेंटेनेंस ब्रेक सिर्फ चार घंटों तक चलने वाला है। ये 9:30 am से 1:30 pm तक जारी रहेगा।

यहां पर खिलाड़ियों को स्टेप-बाय-स्टेप ओपन बीटा का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने की जानकारी दी गई है:

गेम को डाउनलोड करें (Image via Garena)

स्टेप 1: स्मार्टफ़ोन(एंड्रॉइड, एप्पल, लैपटॉप, ipadOS,iOS, और पीसी) में खिलाड़ियों को गूगल प्ले स्टोर ओपन करना होगा।

स्टेप 2: सर्च बार में खिलाड़ियों को Free Fire Max टाइप करके खोजना होगा।.

स्टेप 3: स्क्रीन पर नतीजें मिल जाएंगे।

लेटेस्ट अपडेट को डाउनलोड करें (Image via Garena)

स्टेप 4: खिलाड़ियों को अपडेट बटन पर टच करना होगा।

स्टेप 5: डाउनलोड होने के बाद में एप्लिकेशन इंस्टॉल हो जाएगा।

स्टेप 6: अभी गेम लॉन्च करते हैं तो स्क्रीन पर एरर देखने को मिल जाएगा लेकिन 1:30 pm के बाद में न्यू फीचर्स का एन्जॉय ले सकेंगे।

स्टेप 7: 1:30 pm के बाद में गेम को लॉन्च करें। अन्य फाइल्स को डाउनलोड करना होगा।

स्टेप 8: प्रिफर विकल्प से गेम लॉगिन करें।

