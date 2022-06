Free Fire Max में रैंक बढ़ाने के लिए जबरदस्त नियंत्रण सेंसिटिविटी सेटिंग्स 

Garena Free Fire Max में दुश्मनों को हेडशॉट मारकर गेम से आसान तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। हालांकि, हेडशॉट मारना कोई आर्ट नहीं है। खिलाड़ियों को ऐसी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रयास करना पड़ता है।

हेडशॉट करेक्ट मारने के लिए खिलाड़ियों को सेंसिटिविटी और नियंत्रण सेटिंग्स पर फोकस करना पड़ता है। दरअसल, गेम के अंदर सभी गेमर्स प्रोफेशनल गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर के वीडियोस को देखकर सेंसिटिविटी और नियंत्रण को कॉपी कर लेते हैं और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं।

इसलिए, इस आर्टिकल में Free Fire Max में रैंक बढ़ाने के लिए जबरदस्त नियंत्रण सेंसिटिविटी सेटिंग्स बताने वाले हैं।

Free Fire Max में रैंक बढ़ाने के लिए जबरदस्त नियंत्रण सेंसिटिविटी सेटिंग्स

गेमर्स इस सेटिंग्स का उपयोग करें (Image Credit : Garena)

Garena Free Fire Max में खिलाड़ियों को ऊपर काफी प्रयास और रिसर्च के बाद में सेंसिटिविटी सेटिंग्स का चयन किया गया है। गेमर्स इस सेटिंग्स का उपयोग करके आसानी से हेडशॉट मार ससकते हैं:

जनरल: 90 – 100

रेड डॉट: 90 – 100

2x स्कोप: 85 – 95

4x स्कोप: 80 – 90

स्नाइपर स्कोप: 80 – 85

फ्री लुक: 70 – 85

ऊपर मौजूद सेंसिटिविटी सेटिंग्स खिलाड़ियों के डिवाइस के आधार पर चयन की गई है। गेमर्स जल्द से सेटिंग्स का उपयोग करके अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।

नियंत्रण सेटिंग्स

नियंत्रण सेटिंग्स (Image Credit : Garena)

Only a few control settings like Aim Precision affect the aim in Free Fire. Listed below are the ones that can be applied by players:

ऐम प्रिसिशन: डिफ़ॉल्ट

लेफ्ट फायर बटन: ऑलवेज

क्विक वेपन स्विच : ऑन

क्विक रीलोड : ऑफ

होल्ड फायर टू स्कोप : ऑन

ग्रेनेड स्लॉट : डबल स्लॉट

व्हीकल कंट्रोल : टू हैंडेड

ऑटो - पैराशूट : ऑन

रन मोड : क्लासिक

इन-गेम टिप्स : डिफ़ॉल्ट

कील नोटिफिकेशन : ऑन

डैमेज इंडिकेटर : न्यू

ऑटो स्विच गन : ऑन

विसुअल इफेक्ट्स : क्लासिक

फ्री लुक: ऑन

पैराशूट: ऑन

स्प्रिंट: ऑन

ड्राइव: ऑफ

हिटमार्केर: न्यू

टीममेट्स इन्फो: ट्रांसलूसेंट

