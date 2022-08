Take and Gaming की Free Fire Max ID, स्टैट्स, K/D रेश्यो, रियल नाम और यूट्यूब चैनल  

Free Fire Max Stats : Take and Gaming एक प्रसिद्व Free Fire Max कंटेंट क्रिएटर है। इस खिलाड़ी ने काफी समय पहले गेमिंग करियर की शरूआत की थी। इस यूट्यूबर का रियल नाम Manoj Gupta है। वर्तमान में इस खिलाड़ी के आधिकारिक चैनल पर 286K सब्सक्राइबर्स मौजूद है और उन्होंने 680 वीडियोस अपलोड किये हैं। इस खिलाड़ी को करोड़ो गेमर्स देखना पसंद करते हैं। खैर, इस आर्टिकल में हम Take and Gaming की Free Fire Max ID, स्टैट्स, K/D रेश्यो, रियल नाम और अन्य डिटेल्स बताने वाले हैं।

नोट : फ्री फायर को भारतीय सरकार ने आधिकारिक रूप से बैन कर दिया है। इस वजह से प्लेयर्स मैक्स वर्जन को खेलना पसंद करते हैं।

Take and Gaming की Free Fire Max ID और स्टैट्स

Take and Gaming की Free Fire Max ID 1877511588 है।

करियर स्टैट्स

करियर स्टैट्स (Image Credit : Garena)

Take and Gaming ने फ्री फायर मैक्स में 3675 स्क्वाड मैच खेले हैं और उन्हें 442 में जीत मिली हैं। इस दौरान उन्होंने 7624 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 1.39 का है। इसके साथ ही उन्होंने डुओ मोड में 1106 मैच खेले हैं और 76 में जीत हासिल की है। उन्होंने 1803 किल्स कर चुके हैं और उनका K/D रेश्यो 1.75 का है। इस खिलाड़ी ने सोलो मोड में 1338 मैच खेले हैं और 74 में जीत हासिल की है। उन्होंने कुल 1762 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 2.36 का है।

रैंक स्टैट्स

रैंक स्टैट्स (Image Credit : Garena)

Take and Gaming ने फ्री फायर मैक्स में क्लैश स्क्वाड रैंक मोड के अंदर 61 स्क्वाड मैच खेले हैं और उन्हें 5 में जीत मिली हैं। इस दौरान उन्होंने 138 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 2.50 का है। इसके साथ ही उन्होंने डुओ मोड में 12 मैच खेले हैं और 8 किल्स कर चुके हैं। इसके साथ ही उनका K/D रेश्यो 0.67 का है। इस खिलाड़ी ने सोलो मोड में 4 मैच खेले हैं और 10 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 2.46 का है।

नोट : Take and Gaming के स्टैट्स की जानकारी प्रोफाइल को देखकर दी गई है जो भविष्य में कभी भी बदल सकती है।

यूट्यूब चैनल

Take and Gaming ने काफी समय पहले गेमिंग करियर की शुरुआत की थी। वर्तमान में इस खिलाड़ी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 286K सब्सक्राइबर्स मौजूद है और उन्होंने 630 वीडियोस अपलोड किये हैं। इस खिलाड़ी को लाखों दर्शक देखना पसंद करते हैं। इसके आलावा ये उनके आधिकारिक चैनल पर बेहतरीन कंटेंट प्रदान करते हैं। इस खिलाड़ी के आधिकारिक चैनल पर जाने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं।

