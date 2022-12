Goal or Troll : Free Fire Max में डेवेलपर ने फुटबॉल मेनिया जोड़ा है। इसमें अनोखे इवेंट और थीम मौजदू है। प्लेयर्स Football Fable गेम के अंदर 18 दिसंबर 2022 तक चलने वाला है। क्योंकि, इस दिन Qatar World Cup 2022 का फ़ाइनल मैच होगा।

इस वजह से फ्री फायर मैक्स में गेम के अंदर न्यू Goal or Troll इवेंट को कुछ घंटों के लिए जोड़ा गया है। प्लेयर्स इस इवेंट में भाग लेकर आइटम को कलेक्ट कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम Free Fire Max में Goal और Troll इवेंट की सलाह नजर डालने वाले हैं।

Free Fire Max में Goal और Troll इवेंट की सलाह

Free Fire Max में 05 दिसंबर 2022 को Goal or Troll इवेंट को जोड़ा गया था और ये इवेंट 18 दिसंबर 2022 तक चलने वाला है। ये इवेंट पांच अनोखे आइटम प्राप्त कर सकते हैं। इस इवेंट में खिलाड़ियों को दो रोल दिए हुए हैं। Goalkepper और Shooter दोनों में से किसी भी विकल्प का चयन करके स्कोर गेन कर सकते हैं।

इस इवेंट में मल्टीप्ल रिवार्ड्स मौजदू है (Image via Garena)

Free Fire Max में गेम के अंदर प्लेयर्स माइलस्टोन को हासिल करके आइटम को कलेक्ट कर सकते हैं:

500 पॉइंट्स: रैंडम वेपन लूट क्रेट

1000 पॉइंट्स: गोल्ड रॉयल वाउचर

2000 पॉइंट्स: 50x यूनिवर्सल फ्रेग्मेंट

3000 पॉइंट्स: Santa’s चॉइस (M60 + SPAS12) वेपन लूट क्रेट

4000 पॉइंट्स: 5x रेड फुटबॉल

हालांकि, इस इवेंट में खिलाड़ियों को मुफ्त में आइटम मिलने वाले हैं। प्लेयर्स को किसी भी प्रकार से डायमंड्स खर्च करने की जरूरत नहीं है। मिशन को पूरा करके बोनस पॉइंट्स अर्जित करें और आइटम को अनलॉक करें। नीचे मौजूद मिशन को पूरा करना होगा:

लॉगिन : 1x टोकन

क्लैश स्क्वाड मोड में 1 मैच खेले : 2x टोकन

5 गेम्स खेले : 3x टोकंस

6 किल्स : 3x टोकंस

एक मैच फ्रेंड के साथ खेले : 4x टोकंस

15 मिनट गेम खेले : 5x टोकंस

एक बार बूयाह : 5x टोकंस

Free Fire Max में Goal और Troll इवेंट से आइटम कैसे प्राप्त करें?

गेमर्स नीचे दी गई स्टेप्स को फॉलो करके आइटम क्लैम करें:

स्टेप 1: डिवाइस में Free Fire Max गेम को ओपन करें। लॉबी में जाने के बाद में राइट साइड कैलेंडर बटन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर Football Fable टैब पर टच करें।

स्टेप 2: खिलाड़ियों को Goal or Troll इवेंट पर टच करना होगा। उसके बाद में Go To बटन पर टच करके अंदर जाए।

स्टेप 3: प्लेयर्स स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। प्रदर्शन के आधार पर पॉइंट्स मिलेंगे।

