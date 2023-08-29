Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में प्रोफाइल के अंदर नाम का अनोखा विकल्प मिल जाता है। जब इस गेम को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाता है, तो अकाउंट बनाते समय पहचान के लिए नाम रखना होता है। अगर शुरुआत में खिलाड़ियों ने आसान नाम रखा है। वो नेम चेंज कार्ड का उपयोग करके अनोखे और जबरदस्त नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के नाम प्राप्त करना आसान नहीं होता है। खैर, इस आर्टिकल में 50 शानदार और अनोखे नाम की लिस्ट दी गई है।
Free Fire MAX में 50 शानदार और अनोखे नाम
यहां पर खिलाड़ियों को फोंट्स और सिम्बॉल्स के कॉम्बिनेशंस से बने स्टाइलिश नाम की लिस्ट दी गई है। जहां से नाम को कॉपी करके सीधे प्रोफाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं:
1. ༺QueຮtKiภg༻
2. ꧁☆ɃŁȺȻꝀ MȺMɃȺ☆꧂
3. ☃𝕂𝕟𝕦𝕔𝕜𝕝𝕖𝕙͢͢͢𝕖𝕒𝕕
4. 😬↻օʍʍąղ͢͢͢ժҽɾաąɾ
5. MiŇd𝕳🆄Ň†er₨
6. 𝒪𝓂𝓃𝒾𝑀𝒶𝓃🐴
7. LegeŇdⲘerc🏇🏻
8. 𐄡๖ۣۜᗯᎥn†єrA℘є𐄪
9. 〖Łegeภdishere〗
10. 💖Aթex🅷นήtress
11. ฿lⱥcKHⱥωKﾂ
12. ⪓KiŇgCสe🆂สr⪔
13. ƬΛƧΛƧƬΣЯ⚔
14. Ꭰɾą××××ìҽ
15. 🐩Theɪภv𝓲ภc𝓲ble
16. Slⱥu͢͢͢gђTᴱℜ▒
17. ≪𝕯𝖊𝖑𝖊𝖈𝖙𝖆𝖇𝖑𝖊𝕭𝖑𝖆𝖉𝖊≫
18. St𐍉ℝm๖ۣۜßℝeaKER
19. ImM𐍉ℝTคL
20. ๖ۣۜℜeᖙ๖ۣۜℜush
21. ∂ea𝕕𝒮𝒽ot🐳
22. S☢lᖙieℝB☢ץ
23. ★ⲘightyThØr★
24. 🎳ЩคrHead
25. ꧁☬⋆ТᎻᎬ༒ᏦᎥᏁᏳ⋆☬꧂
26. ᚛TeήaciΘS᚜
27. GI丹NŦKILLER
28. ▄︻̷̿┻̿═━一Dark(¬_¬) ☆⊙_⊙
29.ＫｉｌｌＳｈｏｔ♛
30. ๖ۣۜƊคʀL☢rd
31. ⪨M͢͢͢ץรtiqบe⪩
32. 丹ƤexKiLLer⚠
33. ཌ丹lק𝓱aད
34. 𒆜ᴘʜᴏᴇɴɪx𒆜
35. 𝓡𝓮𝓭𝓒𝓸𝓶𝓶𝓪𝓷𝓭𝓸
36. 彡[ᴛᴏᴏᴛʜʟᴇꜱꜱ]彡
37. 𝕯𝖆𝖗𝖐 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑
38. 🐑🅶Яeyhound
39. ⦇𝔗eⁿaciOS⦈
40. HYPER么BEAST
41. ⧼Shaᖙ𐍉ʷKήight⧽
42. 𝔉𝔦𝔯𝔢𝔈𝔶𝔢𝔰☂
43. ∂αякнσяѕє🎄
44. b1a𝖈𝓴ђaω𝓴
45. ★Ỽìքҽɾ★
46. ØɯΣ⅁∀
47. ᴮᴳᴸ_ʝσcҡεɾツ
48. 𐌁ℓitzz⇜
49. ❅やluto❅
50. Coco :>
प्रोफाइल में इन निकनेम का भी ट्राय कर सकते हैं
- ⑉RⱥŇgerᴍⱥŇ⑉
- •DRAGON⁰¹
- B░O░S░S
- 『ツ』☆Ƭo×Ꭵℂ
- 𒀱シ₦Ї₦J₳×᷼×𒅒
- ᴍᴀʀꜱʜᴍᴇʟʟᴏ ×͜×
- ꧁༒RÃFTÀÁR༒꧂
- BÀD乡BEÀST▄︻┻═┳一
- ¥☆BÖÖÝÅH☆¥
- ČřâžýĶîłłèř
- ₭ÍḼlɆ℟ Qûêèñ
- ☛♛ĞØđÞƦǿ♕☜
- 🎱þsℽcͥђoͣkͫiller
- ⪨ßłå¢þïñ⪩
- ĆÓØŁĖŚŤ BÅĐ BØĪ
- Ə Ł Đ Ė Ř
- §ØŁĖ PŘØ
- 《ĐƏÃĐ♡KÎŁŁĖŔ》
- ĐĖMØŅ9
- 『ᴰᵃʳᵏ』ĞhÒ§Ţ ࿐
- ☆¤《ŢØXÍÇØ》¤☆
- ꧁༒☬ŢhĕGøđ☬༒꧂
- ŘØÇĶÊŢ
- MØŔŢÄŁ
- ♧☆▪《Łųçįfęř》☆▪♧💀✴
- ꧁ঔৣ☬✞Ɠɛиıųʂ✞☬ঔৣ꧂
- ◤Geℝ𐍉ภim𐍉◢
- SτгikiήgVi℘eг
- ʀᴏɴɪɴ🐊
- 𐐚𐍉𐍉ᴍ𐐚𐍉𐍉ᴍ
- ×ºMᎥຮຮᎥleManº×
Free Fire MAX में प्रोफाइल के अंदर जाकर सीधे नाम बदल सकते हैं। अगर खिलाड़ियों के अकाउंट में नेम चेंज कार्ड मौजूद है, तो 390 डायमंड्स खर्च नहीं करने पड़ेंगे।