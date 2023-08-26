Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में प्लेयर्स अपनी इच्छा के तौर पर नाम को बदल सकते हैं। इन निकनेम में प्लेयर्स फोंट्स और सिम्बॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन-गेम प्रोफाइल में प्लेयर्स नेम चेंज कार्ड का उपयोग करके नाम बदल सकते हैं।
प्लेयर्स साधारण कीबोर्ड से फेंसी और अनोखे नाम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यह कीबोर्ड फोंट्स और सिम्बॉल्स नहीं प्रदान करते हैं। इस वजह से प्लेयर्स इंटरनेट पर उपस्थित जनरेटर वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं और स्टाइलिश नाम बनाते हैं। खैर, इस आर्टिकल में खिलाड़ियों को 80 बेहतरीन नाम की जानकारी दी गई है।
Free Fire MAX में 80 फेंसी और शानदार नाम
यहां पर खिलाड़ियों को 80 फेंसी और शानदार नाम की लिस्ट दी गई है, जिसमें से नाम को कॉपी करके प्रोफाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं:
1. ༺QueຮtKiภg༻
2. ꧁☆ɃŁȺȻꝀ MȺMɃȺ☆꧂
3. ☃𝕂𝕟𝕦𝕔𝕜𝕝𝕖𝕙͢͢͢𝕖𝕒𝕕
4. 😬↻օʍʍąղ͢͢͢ժҽɾաąɾ
5. MiŇd𝕳🆄Ň†er₨
6. 𝒪𝓂𝓃𝒾𝑀𝒶𝓃🐴
7. LegeŇdⲘerc🏇🏻
8. 𐄡๖ۣۜᗯᎥn†єrA℘є𐄪
9. 〖Łegeภdishere〗
10. 💖Aթex🅷นήtress
11. ฿lⱥcKHⱥωKﾂ
12. ⪓KiŇgCสe🆂สr⪔
13. ƬΛƧΛƧƬΣЯ⚔
14. Ꭰɾą××××ìҽ
15. 🐩Theɪภv𝓲ภc𝓲ble
16. Slⱥu͢͢͢gђTᴱℜ▒
17. ≪𝕯𝖊𝖑𝖊𝖈𝖙𝖆𝖇𝖑𝖊𝕭𝖑𝖆𝖉𝖊≫
18. St𐍉ℝm๖ۣۜßℝeaKER
19. ImM𐍉ℝTคL
20. ๖ۣۜℜeᖙ๖ۣۜℜush
21. ∂ea𝕕𝒮𝒽ot🐳
22. S☢lᖙieℝB☢ץ
23. ★ⲘightyThØr★
24. 🎳ЩคrHead
25. ꧁☬⋆ТᎻᎬ༒ᏦᎥᏁᏳ⋆☬꧂
26. ᚛TeήaciΘS᚜
27. GI丹NŦKILLER
28. ▄︻̷̿┻̿═━一Dark(¬_¬) ☆⊙_⊙
29.ＫｉｌｌＳｈｏｔ♛
30. ๖ۣۜƊคʀL☢rd
31. ⪨M͢͢͢ץรtiqบe⪩
32. 丹ƤexKiLLer⚠
33. ཌ丹lק𝓱aད
34. 𒆜ᴘʜᴏᴇɴɪx𒆜
35. 𝓡𝓮𝓭𝓒𝓸𝓶𝓶𝓪𝓷𝓭𝓸
36. 彡[ᴛᴏᴏᴛʜʟᴇꜱꜱ]彡
37. 𝕯𝖆𝖗𝖐 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑
38. 🐑🅶Яeyhound
39. ⦇𝔗eⁿaciOS⦈
40. HYPER么BEAST
41. ⧼Shaᖙ𐍉ʷKήight⧽
42. 𝔉𝔦𝔯𝔢𝔈𝔶𝔢𝔰☂
43. ∂αякнσяѕє🎄
44. b1a𝖈𝓴ђaω𝓴
45. ★Ỽìքҽɾ★
46. ØɯΣ⅁∀
47. ᴮᴳᴸ_ʝσcҡεɾツ
48. 𐌁ℓitzz⇜
49. ❅やluto❅
50. Coco :>
51. ×°丨ЯΣƧƧ͢͢͢Σ千ЯΣП°×
52. 〖Mสτrix〗
53. Vaga多on∂๖ۣۜ山arrior
54. ⌁🅱🅻🅰🆉🅸🅽🅶🅶🆄🅽🆉⌁
55. 𒆜SภคkeEψe𒆜
56. ⫷Seήpⱥi⫸
57. 𝒱𝑒𝓃𝑜𝓂★
58. Uקsนrge⚔
59. ฬђเՇє๔͢͢͢єשเɭ🎰
60. ❅O℘Legeภ∂❅
61. ArrØwHuή†er
62. KiภgC๏多ℝα🔅
63. ᖘℝoHuภteℝ
64. Unҟnown꧂
65. ŁĒgĘndÁ
66. ꧁MÁFÎA༻꧂
67. ×͜× ᴄ͢͢͢ʀɪᴍɪɴᴀʟ⁰¹
68. ¹乂ⒹⓎⓃⒶⓂⒾⒸ乂¹
69. 亗ᎮᴀɢᴀᏞ ᭄
70. ⑉RⱥŇgerᴍⱥŇ⑉
71. •DRAGON⁰¹
72. B░O░S░S
73. 『ツ』☆Ƭo×Ꭵℂ
74. 𒀱シ₦Ї₦J₳×᷼×𒅒
75. ᴍᴀʀꜱʜᴍᴇʟʟᴏ ×͜×
76. ꧁༒RÃFTÀÁR༒꧂
77. BÀD乡BEÀST▄︻┻═┳一
78. ¥☆BÖÖÝÅH☆¥
79. ČřâžýĶîłłèř
80. ₭ÍḼlɆ℟ Qûêèñ
अपनी पसंद से Free Fire MAX नाम को कॉपी करें। उसके बाद प्रोफाइल में जाकर नेम चेंज कार्ड और 390 डायमंड्स में सीधे नाम बदल सकते हैं।