Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में Travel In Chaos इवेंट में खिलाड़ियों को बेहतरीन रिवॉर्ड्स मुफ्त में मिल रहे हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम Travel In Chaos इवेंट से Jeep Inner Evil और अन्य रिवॉर्ड्स को मुफ्त में कैसे हासिल कर सकते हैं, उस पर नजर डालने वाले हैं।

Free Fire MAX में Travel In Chaos इवेंट की हुई एंट्री: जानिए Jeep - Inner Evil और अन्य रिवॉर्ड्स को मुफ्त में कैसे हासिल करें?

Travel In Chaos इवेंट (Image via Garena)

इस बैटल रॉयल गेम में भारतीय सर्वर पर Travel In Chaos इवेंट की एंट्री आज यानी 28 जनवरी को हुई है। यह इवेंट 1 फरवरी 2024 तक चलेगा। इसी बीच इवेंट में मौजूद सामान्य मिशन्स को पूरा करके मुफ्त में रिवॉर्ड्स को प्राप्त कर सकते हैं। यह सभी मिशन्स ट्रेवल पर आधारित है। खिलाड़ियों को गेम के अंदर व्हीकल का उपयोग करके मिशन्स पूरे करने होंगे।

यहां पर इवेंट के मिशन्स और रिवॉर्ड्स की जानकारी दी गई है:

10,000 मीटर ट्रेवल करके मुफ्त में Chaos Star प्राप्त कर सकते हैं।

20,000 मीटर ट्रेवल करके मुफ्त में गोल्ड रॉयल वाउचर और Catch me if you can (30 दिनों के लिए) प्राप्त कर सकते हैं।

40,000 मीटर ट्रेवल करके मुफ्त में Jeep - Inner Evil स्किन को प्राप्त कर सकते हैं।

अगर खिलाड़ियों को सभी रिवॉर्ड्स एक साथ प्राप्त करना है, तो Free Fire MAX में गेम के अंदर खिलाड़ियों को कुल मिलाकर 40,000 मीटर ट्रेवल करना होगा। फिर आयटम्स को प्राप्त कर पाएंगे।

Travel In Chaos इवेंट से रिवॉर्ड्स कैसे क्लेम करें?

स्टेप 1: स्मार्टफोन में खिलाड़ियों को Free Fire MAX गेम को लॉगिन करना होगा।

स्टेप 2: लॉबी स्क्रीन में बायीं ओर "Events" वाले बटन पर टच करना होगा।

स्टेप 3: स्क्रीन पर "Activities" वाले टैब पर टच करना होगा। फिर "Travel In Chaos" इवेंट को चुनना होगा।

स्टेप 4: इवेंट में मौजूद मिशन्स पूरे होने पर दायीं ओर "Claim" वाले बटन पर टच करके इनाम को प्राप्त करें।