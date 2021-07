Garena Free Fire के डेवेल्पर्स प्लेयर्स को प्रभावित करने के लिए अनोखे फीचर्स इन-गेम जोड़ते रहते हैं। इस समय Free Fire के अंदर कई सारे आइटम्स और इनाम मौजूद है। जैसे कैरेक्टर्स, पेट्स, इमोट्स, एलीट पास, एलीट बंडल है। इन सभी आइटम्स को खरीदने के लिए इन-गेम करेंसी डायमंड्स का उपयोग किया जाता है।

Free Fire में हर अपडेट लॉन्च होने से पहले डेवेल्पर्स के द्वारा एडवांस सर्वर जोड़ा जाता है, जिसमें अनोखे फीचर्स मौजूद होते हैं। इसके आलावा Free Fire के डेवेल्पर्स अगस्त में OB29 अपडेट जोड़ने वाले हैं, और साथ ही Free Fire की चौथी एनीवर्सरी 25 अगस्त तक मनाई जाएगी, जिसमें प्लेयर्स को मुफ्त में कई सारे आइटम्स भी मिलने वाले हैं।

दरअसल, कुछ खिलाड़ियों को 'the server will be ready soon' के बारे में कुछ पता नहीं होता है, ये कुछ एरर नहीं है। परंतु, अपडेट जोड़ने के एक दिन पहले डेवेल्पर्स के द्वारा ब्रेक लिया जाता है। तो आइए इस आर्टिकल में हम 'the server will be ready soon' के बारे में पूरी जानकारी जानने वाले हैं।

Free Fire में 'the server will be ready soon' का क्या मतलब है ?

Free Fire के अंदर 'the server will be ready soon' यह कुछ एरर नहीं है, तो सभी खिलाड़ियों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इन-गेम जब भी कोई बड़ा अपडेट जोड़ा जाता है, तो डेवेल्पर्स के द्वारा एक दिन का ब्रेक लिया जाता है जिसे 'the server will be ready soon' के नाम से जानते हैं।

इस ब्रेक के अंदर Free Fire के द्वारा सभी बग्स और गेम को स्मूथ और लेग फ्री चलाने के लिए काम किया जाता है। इसके आलावा अपडेट के अंदर मौजूद सभी अनोखे फीचर्स और आइटम्स को जोड़ा जाता है। तो दूसरे दिन इस अपडेट को गूगल प्ले स्टोर से अपडेट करें, और लॉगिन करके अपडेट में मौजूद सभी फीचर्स का मजा ले।

4 अगस्त 2021 को Garena Free Fire का OB29 अपडेट जोड़ा जाएगा, तो एक दिन का डेवेल्पर्स के द्वारा ब्रेक लिया जाएगा तो सभी खिलाड़ियों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके आलावा OB29 अपडेट में आने वाले सभी फीचर्स की जानकारी आपको sportskeeda पर बता दी जाएगी।

