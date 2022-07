Free Fire MAX नए अपडेट के बाद थोड़े समय के लिए बंद क्यों था?

Free Fire MAX में एक नया अपडेट आए गया है और इस OB35 वर्जन के साथ गेम काफी बेहतर हो गया है। यह अपडेट आज ही रिलीज किया गया है। इसके साथ ही गेम में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। साथ ही मेंटेनेंस ब्रेक देखने को मिला था और अब इसका अंत हो गया है। इस आर्टिकल में हम गेम बंद होने के कारण पर नजर डालेंगे।

Free Fire MAX में नए अपडेट के बाद गेम बंद क्यों था?

यह एरर आ सकता है (Image via Garena)

Free Fire MAX में हर अपडेट पैच के बाद मेंटेनेंस ब्रेक होता है और इसी वजह से कुछ घंटों तक गेम बंद रहता है। इसी कारण आज भी थोड़े समय के लिए गेम बंद था और खिलाड़ियों क "Server will be ready soon" का मैसेज दिख रहा था।

भारतीय सर्वर की टाइमिंग में आया बदलाव (Image via Garena)

Free Fire MAX के भारतीय सर्वर का मेंटेनेंस ब्रेक सुबह 9:30 को शुरू हुआ था और इसके बाद से गेम बंद था। हालांकि, शाम 5:10 को भारतीय समय अनुसार गेम की वापसी हो गई है। खिलाड़ी गेम को अपडेट करके खेल सकते हैं।

नए फीचर्स में यह चीज़ें शामिल हैं

OB35 अपडेट में फीचर्स यह हैं:

नया UI

कैरेक्टर में बदलाव (Miguel, Andrew, Hayato, Antonio, Nikita और Joseph)

Kalahari मैप के Maze और Council Hall को CS मोड के लिए बैलेंस किया गया है

बेहतर स्कोरबोर्ड

वॉर चेस में सुधार

सेफजोन में बदलाव

नई Bizon SMG और हथियारों में एडजस्टमेंट

पसंदीदा कैरेक्टर के विकल्प और रिप्ले फीचर्स

क्राफ्टलैंड में बदलाव जिसमे PvE डिजाइन शामिल है

Super Med अब BR और CS मोड में मौजूद हैं। साथ 4 सेकंड्स ही 200 HP देता है

नोट: Free Fire MAX अब चल रहा है और मेंटेनेंस ब्रेक का अंत देखने को मिल गया है।

