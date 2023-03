OB39 : Free Fire Max विश्व का सबसे प्रसिद्ध बैटल रॉयल गेम है। इस गेम को भारतीय गेमिंग कम्युनिटी में सबसे ज्यादा प्रायिकता दी जाती है। क्योंकि, भारतीय सरकार ने गेमिंग कम्युनिटी को लगातार गेम के प्रति झटके दिए हैं। पहले PUBG Mobile, Free Fire और BGMI तीनों लोक्रपिय गेम्स पर प्रतिबंध लगाया था।

इस वजह से सभी प्लेयर्स फ्री फायर मैक्स वर्जन पर शिफ्ट हो गए हैं। हालांकि, इस टाइटल के गेमिंग अनुभव को दो महीनों में इम्प्रूव करने के लिए गरेना ओपन बीटा का लेटेस्ट वर्जन इन-गेम जोड़ते हैं। वर्तमान में OB38 अपडेट रनिंग पर है जो कुछ ही दिनों में रिमूव हो जाएगा और गरेना लेटेस्ट वर्जन को जोड़ देंगे। खैर, इस आर्टिकल में हम 22 मार्च 2023 को गेम बंद होने वाला है। उसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं।

नोट : आर्टिकल में दी गई जानकारी राइटर के आधार पर है।

क्यों Free Fire Max (22 मार्च 2023) को बंद रहेगा?

Free Fire Max बैटल रॉयल गेम के अंदर दो महीनों में OB का लेटेस्ट वर्जन जोड़ा जाता है। गरेना ने न्यू अपडेट को इन-गेम जोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। OB39 एडवांस सर्वर में सभी अनोखे और कॉस्मेटिक फीचर्स का टेस्ट खिलाड़ियों ने कर लिया है। अब हर कोई फैंस बेसब्री से अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। गरेना के आधिकारिक पोस्टर अनुसार इन-गेम 22 मार्च 2023 को OB39 अपडेट लाइव प्रस्तुत किया जाएगा।

हर बार की तरह कोई भी गेमर्स मेंटेनेंस ब्रेक के चलते गेम को खेलने में असमर्थ रहेंगे। क्योंकि, डेवेलपर के द्वारा इन-गेम न्यू फीचर्स और बदलाव करते हैं। इस बार का मेंटेनेंस ब्रेक कम समय का हो सकता है। 22 मार्च 2023 को 9:00 am से 11:00 am तक रनिंग पर रहेगा। अगर समय को बढ़ाया जाता है तो उसकी जानकारी डेवेलपर आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मिडिया के अनुसार देंगे।

मेंटेनेंस ब्रेक के दौरान गेम को एक्सेस करते हैं तो स्क्रीन पर खिलाड़ियों को "server will be ready soon" का मैसेज देखने को मिलता है। ये मैसेज ऑटोमैटिक ब्रेक के बाद हट जाता है। इस वजह से गेमर्स को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि 22 मार्च 2023 को गेम बंद होगा।

22 मार्च 2023 को कुछ ही घंटों के लिए गेम का सर्वर ऑफलाइन मोड पर भेजा जाएगा। क्योंकि, यह प्रोसेस गरेना हर अपडेट में करता है। अपडेट के फीचर्स संपूर्ण रूप से इन-गेम जुड़ जाएंगे। उसके बाद में सर्वर को ऑनलाइन मोड पर भेज दिया जाएगा और गेमर्स लेटेस्ट वर्जन को गूगल प्ले स्टोर से डाऊनलोड करके खेल सकेंगे।

