Free Fire क्यों नहीं चल रहा है? OB30 अपडेट समेत छोटी-बड़ी जानकारी  

Free Fire दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल प्लेटफॉर्म पर खेले जाने वाला बैटल रॉयल गेम है। इस गेम को बिलियन में खिलाड़ियों के द्वारा खेला जाता है। गेम के अंदर प्लेयर्स बैटल रॉयल गेम खेलना पसंद करते हैं।

गेम के अंदर गरेना फ्री फायर का लेटेस्ट अपडेट OB30 का पेच नोट्स जारी कर दिया है। यह अपडेट इन-गेम आज के दिन शामिल होने वाला है। खैर, इस आर्टिकल में हम Free Fire क्यों नहीं चल रहा है? OB30 अपडेट समेत छोटी-बड़ी जानकारी बताने वाले हैं।

Free Fire क्यों नहीं चल रहा है? OB30 अपडेट समेत छोटी-बड़ी जानकारी

Free Fire को चालू करते समय एरर क्यों दिख रहा है

Free Fire के डेवेल्पर्स ने आधिकारिक पोस्ट के जरिये कल ही खिलाड़ियों को घोषणा कर दी थी की 28 सितम्बर 2021 को गेम के अंदर OB30 का पेच नोट्स जारी किया जाएगा। तो आज के दिन कोई भी प्लेयर्स फ्री फायर गेम को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसलिए, आज गेम चालू करते समय खिलाड़ियों को "Server will be ready soon" एरर दिखाई दे रहा है।

यह एरर सिर्फ खिलाड़ियों को आज के दिन दिखाई देगा। क्योंकि, इन-गेम गरेना के डेवेल्पर्स OB30 अपडेट में शामिल होने वाले फीचर्स जड़ो रहे हैं। यह एरर खिलाड़ियों को 09:30AM से 06:60PM तक दिखाई देने वाला है। इस दौरान कोई भी प्लेयर्स फ्री फायर को एक्सेस नहीं कर सकता है।

पेच नोट्स समाप्त होने की जानकरी सभी बैटल रॉयल गेम खेलने वाले खिलाड़ियों को नोटिफिकेशन के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए, प्लेयर्स पेच नोट्स समाप्त होने से पहले फ्री फायर को एक्सेस करने को कोशिश नहीं करें।

Free Fire OB30 फीचर्स

गरेना खिलाड़ियों के लिए इन-गेम शानदार और अनोखे फीचर्स शामिल कर रहा है। ये सभी फीचर्स खिलाड़ियों को पेच नोट्स समाप्त होने के बाद दिख जाएंगे। नीचे जानकारी दी गई है:

Chrono, Wukong और Andrew ताकत का बदलाव

Shirou’s कैरेक्टर कूलडाउन में कमी

न्यू ट्रीटमेंट स्नाइपर गन

SPAS – 12, FF – Knife, Grenade, P90, AWM, SKS, Vector गन का नया ऑप्शन

नया रीप्ले फंक्शन

ट्रेनिंग ग्राउंड में बदलाव

न्यु Guild UI

न्यू 6v6 क्लैश स्क्वाड और कस्टम रूम

बैटल रॉयल मोड में एयर ड्रॉप के द्वारा वेंडिंग मशीन

