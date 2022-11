DEL vs UP Dream11 Prediction: संभावित प्लेइंग 7 अपडेट आज के PKL 2022 मैच के लिए - 16 नवंबर, 2022

PKL 2022 का 83वां मुकाबला गत विजेता दबंग दिल्ली केसी और यूपी योद्धाज (DEL vs UP) के बीच 16 नवंबर को खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पुणे में खेला जाने वाला है।

Dabang Delhi KC ने अभी तक PKL 2022 में 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6 में जीत दर्ज की है और 7 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वो 35 अंकों के साथ सातवें स्थान पर हैं। Dabang Delhi KC ने अपने पिछले 5 में सिर्फ एक मैच जीता है और आखिरी मैच में Jaipur Pink Panthers के खिलाफ बुरी तरह हारे थे। UP Yoddhas ने PKL 2022 में 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6 मैच जीते हैं, 5 मैचों में उन्हें हार मिली है और दो मुकाबले टाई खेले हैं। UP की टीम अंक तालिका में 40 अंकों के साथ 5वें स्थान पर हैं और उन्होंने अपने पिछले 5 में से दो मैच जीते हैं। UP Yoddhas ने आखिरी मैच में Telugu Titans को शिकस्त दी थी। दोनों टीमों के बीच इस सीजन हुए मुकाबले में जीत गत विजेता की हुई थी।

DEL vs UP के बीच PKL 2022 के 83वें मैच के लिए संभावित प्लेइंग 7

Dabang Delhi KC

नवीन कुमार (कप्तान), विजय मलिक, कृष्णा ढुल, रवि कुमार, आशु मलिक, विशाल लाथेर और विजय कुमार।

UP Yoddhas

परदीप नरवाल (कप्तान), सुरेंदर गिल, गुरदीप, आशु सिंह, सुमित सांगवान, नितेश कुमार और रोहित तोमर।

मैच डिटेल

मैच - Dabang Delhi KC vs UP Yoddhas, 83वां मुकाबला

तारीख - 16 नवंबर 2022, 8:30 PM IST

स्थान - पुणे

DEL vs UP के बीच PKL 2022 के 83वें मैच के लिए Dream11 Fantasy Suggestions

Fantasy Suggestion #1: विशाल लाथेर, सुमित सांगवान, नितेश कुमार, विजय मलिक, नवीन कुमार, परदीप नरवाल और सुरेंदर गिल।

कप्तान - नवीन कुमार, उपकप्तान - सुरेंदर गिल

Fantasy Suggestion #2: विजय कुमार, सुमित सांगवान, कृष्णा ढुल, गुरदीप, नवीन कुमार, परदीप नरवाल और सुरेंदर गिल।

कप्तान - परदीप नरवाल, उपकप्तान - नवीन कुमार

