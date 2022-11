PKL 2022 में Bengal Warriors vs UP Yoddhas मैच के टाई होने के बाद पॉइंट्स टेबल, टॉप 5 रेडर्स और डिफेंडर्स 

PKL 2022 में 8 नवंबर को दो मुकाबले खेले गए। 66वां मुकाबला बंगाल वॉरियर्स और यूपी योद्धाज के बीच 41-41 (BEN vs UP) से टाई रहा था। 67वें मुकाबले में दबंग दिल्ली केसी ने तेलुगु टाइटंस को 40-33 (DEL vs TEL) से हराते हुए महत्वपूर्ण जीत दर्ज की।

पॉइंट्स टेबल अभी भी पुनेरी पलटन पहले स्थान पर बने हुए हैं। दबंग दिल्ली केसी चौथे, बंगाल वॉरियर्स आठवें, यूपी योद्धाज 10वें और तेलुगु टाइटंस 12वें स्थान पर हैं। PKL 2022 में सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स इस समय दबंग दिल्ली केसी के नवीन कुमार के हैं और सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स जयपुर पिंक पैंथर्स के अंकुश के हैं।

इस आर्टिकल में हम PKL 2022 के पॉइंट्स टेबल, टॉप 5 रेडर्स और डिफेंडर्स की लिस्ट पर नजर डालने वाले हैं।

PKL 2022 का मौजूदा पॉइंट्स टेबल इस प्रकार है:

1- पुनेरी पलटन (11 मैचों के बाद 38 पॉइंट्स)

2- जयपुर पिंक पैंथर्स (11 मैचों के बाद 37 पॉइंट्स)

3- बेंगलुरु बुल्स (11 मैचों के बाद 36 पॉइंट्स)

4- दबंग दिल्ली केसी (12 मैचों के बाद 35 पॉइंट्स)

5- यू मुंबा (11 मैचों के बाद 33 पॉइंट्स)

6- तमिल थलाइवाज (11 मैचों के बाद 33 पॉइंट्स)

7- पटना पाइरेट्स (11 मैचों के बाद 33 पॉइंट्स)

8- बंगाल वॉरियर्स (11 मैचों के बाद 32 पॉइंट्स)

9- गुजरात जायंट्स (11 मैचों के बाद 31 पॉइंट्स)

10- यूपी योद्धाज (11 मैचों के बाद 30 पॉइंट्स)

11- हरियाणा स्टीलर्स (11 मैचों के बाद 29 पॉइंट्स)

12- तेलुगु टाइटंस (12 मैचों के बाद 9 पॉइंट्स)

PKL 2022 में सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स हासिल करने वाले टॉप 5 रेडर्स

1- नवीन कुमार (दबंग दिल्ली केसी) - 12 मैचों के बाद 146 रेड पॉइंट्स

2- भरत (बेंगलुरु बुल्स) - 11 मैचों के बाद 125 रेड पॉइंट्स

3- अर्जुन देशवाल (जयपुर पिंक पैंथर्स) - 11 मैचों के बाद 122 रेड पॉइंट्स

4- मनिंदर सिंह (बंगाल वॉरियर्स) - 11 मैचों के बाद 121 रेड पॉइंट्स

5- नरेंदर कंडोला (तमिल थलाइवाज) - 11 मैचों के बाद 115 रेड पॉइंट्स

PKL 2022 में सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स हासिल करने वाले टॉप 5 डिफेंडर्स

1- अंकुश (जयपुर पिंक पैंथर्स) - 11 मैचों के बाद 38 टैकल पॉइंट्स

2- सौरभ नंदल (बेंगलुरु बुल्स) - 11 मैचों के बाद 36 टैकल पॉइंट्स

3- गिरीश मारुती एर्नाक (बंगाल वॉरियर्स) - 11 मैचों के बाद 36 टैकल पॉइंट्स

4- सुनील कुमार (जयपुर पिंक पैंथर्स) - 11 मैचों के बाद 35 टैकल पॉइंट्स

5- सागर राठी (तमिल थलाइवाज) - 11 मैचों के बाद 32 टैकल पॉइंट्स

