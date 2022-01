Pro Kabaddi League 2021-22 का शेड्यूल और टाइम टेबल

Pro Kabaddi League, PKL के 8वें (2021-22) सीजन का शेड्यूल इस प्रकार है:

22 दिसंबर 2021: बेंगलुरु बुल्स vs यू मुंबा (शाम 7:30 बजे), तेलुगु टाइटंस vs तमिल थलाइवाज (रात 8:30 बजे) और बंगाल वॉरियर्स vs यूपी योद्धा (रात 9:30 बजे)।

23 दिसंबर 2021: गुजरात जायंट्स vs जयपुर पिंक पैंथर्स (शाम 7:30 बजे), दबंग दिल्ली vs पुनेरी पलटन (रात 8:30 बजे) और हरियाणा स्टीलर्स vs पटना पाइरेट्स (रात 9:30 बजे)।

24 दिसंबर 2021: यू मुंबा vs दबंग दिल्ली (शाम 7:30 बजे), तमिल थलाइवाज vs बेंगलुरु बुल्स (रात 8:30 बजे) और बंगाल वॉरियर्स vs गुजरात जायंट्स (रात 9:30 बजे)।

25 दिसंबर 2021: पटना पाइरेट्स vs यूपी योद्धा (शाम 7:30 बजे), पुनेरी पलटन vs तेलुगु टाइटंस (रात 8:30 बजे) और जयपुर पिंक पैंथर्स vs हरियाणा स्टीलर्स (रात 9:30 बजे)।

26 दिसंबर 2021: गुजरात जायंट्स vs दबंग दिल्ली (शाम 7:30 बजे) और बेंगलुरु बुल्स vs बंगाल वॉरियर्स (रात 8:30 बजे)।

27 दिसंबर 2021: तमिल थलाइवाज vs यू मुंबा (शाम 7:30 बजे) और यूपी योद्धा vs जयपुर पिंक पैंथर्स (रात 8:30 बजे)।

28 दिसंबर 2021: पुनेरी पलटन vs पटना पाइरेट्स (शाम 7:30 बजे) और तेलुगु टाइटंस vs हरियाणा स्टीलर्स (रात 8:30 बजे)।

29 दिसंबर 2021: दबंग दिल्ली vs बंगाल वॉरियर्स (शाम 7:30 बजे) और यूपी योद्धा vs गुजरात जायंट्स (रात 8:30 बजे)।

30 दिसंबर 2021: जयपुर पिंक पैंथर्स vs यू मुंबा (शाम 7:30 बजे) और हरियाणा स्टीलर्स vs बेंगलुुरु बुल्स (रात 8:30 बजे)।

31 दिसंबर 2021: तेलुगु टाइटंस vs पुनेरी पलटन (शाम 7:30 बजे) और पटना पाइरेट्स vs बंगाल वॉरियर्स (रात 8:30 बजे)।

1 जनवरी 2022: यू मुंबा vs यूपी योद्धा (शाम 7:30 बजे), बेंगलुरु बुल्स vs तेलुगु टाइटंस (रात 8:30 बजे) और दबंग दिल्ली vs तमिल थलाइवाज (रात 9:30 बजे)

2 जनवरी 2022: गुजरात जायंट्स vs हरियाणा स्टीलर्स (शाम 7:30 बजे) और पुनेरी पलटन vs बेंगलुरु बुल्स (रात 8:30 बजे)।

3 जनवरी 2022: बंगाल वॉरियर्स vs जयपुर पिंक पैंथर्स (शाम 7:30 बजे) और तेलुगु टाइटंस vs पटना पाइरेट्स (रात 8:30 बजे)।

4 जनवरी 2022: हरियाणा स्टीलर्स vs यू मुंबा (शाम 7:30 बजे) और यूपी योद्धा vs तमिल थलाइवाज (रात 8:30 बजे)।

5 जनवरी 2022: पुनेरी पलटन vs गुजरात जायंट्स (शाम 7:30 बजे) vs दबंग दिल्ली vs तेलुगु टाइटंस (रात 8:30 बजे)।

6 जनवरी 2022: पटना पाइरेट्स vs तमिल थलाइवाज और बेंगलुरु बुल्स vs जयपुर पिंक पैंथर्स (रात 8:30 बजे)।

7 जनवरी 2022: बंगाल वॉरियर्स vs हरियाणा स्टीलर्स (शाम 7:30 बजे) और जयपुर पिंक पैंथर्स (रात 8:30 बजे)।

8 जनवरी 2022: यूपी योद्धा vs दबंग दिल्ली ( शाम 7:30 बजे), यू मुंबा vs तेलुगु टाइटंस (रात 8:30 बजे) और गुजरात जायंट्स vs पटना पाइरेट्स (रात 9:30 बजे)।

9 जनवरी 2022: पुनेरी पलटन vs बंगाल वॉरियर्स (शाम 7:30 बजे) vs बेंगलुरु बुल्स vs यूपी योद्धा (रात 8:30 बजे)।

10 जनवरी 2022: तमिल थलाइवाज vs हरियाणा स्टीलर्स (शाम 7:30 बजे) और जयपुर पिंक पैंथर्स vs दबंग दिल्ली (रात 8:30 बजे)।

11 जनवरी 2022: पटना पाइरेट्स vs यू मुंबा (शाम 7:30 बजे) और तेलुगु टाइटंस vs गुजरात जायंट्स (रात 8:30 बजे)।

12 जनवरी 2022: हरियाणा स्टीलर्स vs यूपी योद्धा (शाम 7:30 बजे) और दबंग दिल्ली vs बेंगलुरु बुल्स (रात 8:30 बजे)।

13 जनवरी 2022: बंगाल वॉरियर्स vs तमिल थलाइवाज (शाम 7:30 बजे) और यू मुंबा vs पुनेरी पलटन (रात 8:30 बजे)।

14 जनवरी 2022: जयपुर पिंक पैंथर्स vs पटना पाइरेट्स (शाम 7:30 बजे) और गुजरात जायंट्स vs बेंगलुरु बुल्स (रात 8:30 बजे)।

15 जनवरी 2022: हरियाणा स्टीलर्स vs दबंग दिल्ली (शाम 7:30 बजे), यूपी योद्धा vs तेलुगु टाइटंस (रात 8:30 बजे) और यू मुंबा vs बंगाल वॉरियर्स (रात 9:30 बजे)।

16 जनवरी 2022: तमिल थलाइवाज vs जयपुर पिंक पैंथर्स (शाम 7:30 बजे) और पटना vs बेंगलुरु बुल्स (रात 8:30 बजे)।

17 जनवरी 2022:: पुनेरी पलटन vs यूपी योद्धा (शाम 7:30 बजे) और तेलुगु टाइटंस vs बंगाल वॉरियर्स (रात 8:30 बजे)।

18 जनवरी 2022: दबंग दिल्ली vs पटना पाइरेट्स (शाम 7:30 बजे) और गुजरात जायंट्स vs यू मुंबा (रात 8:30 बजे)।

19 जनवरी 2022 : हरियाणा स्टीलर्स vs पुनेरी पलटन (शाम 7:30 बजे) और जयपुर पिंक पैंथर्स vs तेलुगु टाइटंस (रात 8:30 बजे)।

20 जनवरी 2022: तमिल थलाइवाज vs गुजरात जायंट्स (शाम 7:30 बजे) और बेंगलुरु बुल्स vs पटना पाइरेट्स (रात 8:30 बजे)।

21 जनवरी 2022: दबंग दिल्ली vs हरियाणा स्टीलर्स (शाम 7:30 बजे) और बंगाल वॉरियर्स vs यूपी योद्धा (रात 8:30 बजे)।

22 जनवरी 2022: पटना पाइरेट्स vs पुनेरी पलटन (शाम 7:30 बजे), यू मुंबा vs तेलुगु टाइटंस (रात 8:30 बजे) और जयपुर पिंक पैंथर्स vs तमिल थलाइवाज (रात 9:30 बजे)।

23 जनवरी 2022: यूपी योद्धा vs हरियाणा स्टीलर्स (शाम 7:30 बजे) और गुजरात जायंट्स vs बेंगलुरु बुल्स (रात 8:30 बजे)।

24 जनवरी 2022: बंगाल वॉरियर्स vs जयपुर पिंक पैंथर्स (शाम 7:30 बजे) और पुनेरी पलटन vs दबंग दिल्ली (रात 8:30 बजे)।

25 जनवरी 2022: हरियाणा स्टीलर्स vs गुजरात जायंट्स (शाम 7:30 बजे) और तेलुगु टाइटंस vs पटना पाइरेट्स (रात 8:30 बजे)।

26 जनवरी 2022: तमिल थलाइवाज vs यू मुंबा (शाम 7:30 बजे) और बेंगलुरु बुल्स vs दबंग दिल्ली (रात 8:30 बजे)।

27 जनवरी 2022: यूपी योद्धा vs जयपुर पिंक पैंथर्स (शाम 7:30 बजे) और गुजरात जायंट्स vs पुनेरी पलटन (रात 8:30 बजे)।

28 जनवरी 2022: पटना पाइरेट्स vs तमिल थलाइवाज (शाम 7:30 बजे) और पुनेरी पलटन vs बंगाल वॉरियर्स (रात 8:30 बजे)।

29 जनवरी 2022: यू मुंबा vs हरियाणा स्टीलर्स (शाम 7:30 बजे), तेलुगु टाइटंस vs यूपी योद्धा (रात 8:30 बजे) और दबंग दिल्ली vs गुजरात जायंट्स (रात 9:30 बजे)।

30 जनवरी 2022: जयपुर पिंक पैंथर्स vs पटना पाइरेट्स (शाम 7:30 बजे) और बेंगलुरु बुल्स vs तेलुगु टाइटंस (रात 8:30 बजे)।

31 जनवरी 2022: हरियाणा स्टीलर्स vs पुनेरी पलटन (शाम 7:30 बजे) और यू मुंबा vs दबंग दिल्ली (रात 8:30 बजे)।

1 फरवरी 2022: बंगाल वॉरियर्स vs गुजरात जायंट्स (शाम 7:30 बजे) और तमिल थलाइवाज vs बंगाल वॉरियर्स (रात 8:30 बजे)।

2 फरवरी 2022: यूपी योद्धा vs पटना पाइरेट्स (शाम 7:30 बजे) और पुनेरी पलटन vs यू मुंबा (रात 8:30 बजे)।

3 फरवरी 2022: दबंग दिल्ली vs जयपुर पिंक पैंथर्स (शाम 7:30 बजे) और तेलुगु टाइटंस vs तमिल थलाइवाज (रात 8:30 बजे)।

4 फरवरी 2022: हरियाणा स्टीलर्स vs बंगाल वॉरियर्स (शाम 7:30 बजे) और बेंगलुरु बुल्स vs यूपी योद्धा (रात 8:30 बजे)।

(नोट: अभी 20 जनवरी 2022 से लेकर 4 फरवरी 2022 तक के ही शेड्यूल का ऐलान किया गया है।)

Edited by मयंक मेहता