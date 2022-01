Pro Kabaddi League - PKL 8 में आज होने वाले मैचों का प्रीव्यू, लाइव प्रसारण कब और कहां देखें?

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) में 21 जनवरी को दो मुकाबले खेले जाने वाले हैं। दबंग दिल्ली का मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स (DEL vs HAR) के खिलाफ होने वाला है, तो बंगाल वॉरियर्स का मैच यूपी योद्धा (BEN vs UP) से होगा।

दबंग दिल्ली vs हरियाणा स्टीलर्स

PKL 8 में दोनों ही टीमों ने अपने पिछले मैच में जीत दर्ज की थी। नवीन कुमार की गैरमौजूदगी में दबंग दिल्ली की टीम अपनी डिफेंस के ऊपर काफी निर्भर करती है। इसके अलावा रेडिंग में उनके पास विजय, संदीप नरवाल और आशु मलिक जैसे विकल्प हैं। उनसे उन्हें काफी उम्मीद होगी। दूसरी तरफ हरियाणा स्टीलर्स की टीम अपने डिफेंस के ऊपर काफी निर्भर करती है। इस मैच में जिस टीम के रेडर्स ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनके जीत के चांस ज्यादा रहेंगे। इन दोनों टीमों के बीच हाल ही में मैच हुआ और इसमें दिल्ली ने रोमांचक जीत दर्ज की थी। इसी वजह से उनका ही पलड़ा भारी रहने वाला है।

बंगाल वॉरियर्स और यूपी योद्धा

गत विजेता बंगाल वॉरियर्स और यूपी योद्धा की फॉर्म एक जैसी है। दोनों टीमों ने पिछले 4 में से 3 मैच जीते हैं और एक मैच टाई खेला है। एक तरफ यूपी योद्धा के लिए सुरेंदर गिल, परदीप नरवाल और कप्तान नितेश कुमार काफी अच्छा कर रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स ने अपना पिछला मुकाबला बिना मनिंदर सिंह के ज्यादा योगदान के जीता। इससे उन्हें काफी आत्मविश्वास मिलेगा, लेकिन टीम अपने कप्तान पर ही ज्यादा निर्भर करेगी। इस मैच में दोनों टीमों के डिफेंस के ऊपर सभी की नजर रहेगी और जो टीम कम गलतियां डिफेंस में करेंगी उनके जीतने की उम्मीद बढ़ सकती है। दोनों टीमों के बीच रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है।

PKL में आज होने वाले मैचों का सीधा प्रसारण कब और कहां देखें?

दबंग दिल्ली vs हरियाणा स्टीलर्स मैच शाम 7:30 बजे से और बंगाल वॉरियर्स vs यूपी योद्धा मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। PKL के इन दोनों मैचों का प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

