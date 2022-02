Pro Kabaddi League - PKL 8 में आज होने वाले मैचों का प्रीव्यू, लाइव प्रसारण कब और कहां देखें?

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के 8वें सीजन (PKL) में 15 फरवरी को तीन बड़े मुकाबले खेले जाने वाले हैं। यू मुंबा vs जयपुर पिंक पैंथर्स (MUM vs JAI), पटना पाइरेट्स vs बेंगलरुु बुल्स (PAT vs BLR) और पुनेरी पलटन vs तमिल थलाइवाज (PUN vs TAM) का मुकाबला होने वाला है।

यू मुंबा vs जयपुर पिंक पैंथर्स

PKL 8 का यह मुकाबला इन दोनों टीमों के लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। यू मुंबा और जयपुर पिंक पैंथर्स अपने पिछले मैच को हारते हुए आ रही हैं। इसी वजह से मोमेंटम उनके पास नहीं है। अभी दोनों टीमों ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं किया है और न ही यह अभी इस दौड़ से बाहर हुई हैं। हालांकि जो भी टीम इस मैच को हारेगी उनके लिए प्लेऑफ की राह काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। दोनों टीमों की तुलना की जाए तो जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम में ज्यादा संतुलन नजर आ रहा है और इसी वजह से उनके जीतने की उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है। अभिषेक सिंह, वी अजीत कुमार, फज़ल अत्राचली, रिंकू, दीपक हूडा, अर्जुन देशवाल, संदीप ढुल से इस मैच में काफी उम्मीद होगी।

पटना पाइरेट्स vs बेंगलुरु बुल्स

पटना पाइरेट्स ने पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली और उनके ऊपर इस मैच में बिल्कुल भी दबाव नहीं होने वाला है। इसी वजह से इस मैच में वो अपने बेंच स्ट्रेंथ को मौका दे सकते हैं। हालांकि उनकी नजर अपनी विनिंग स्ट्रीक को जारी रखने पर होगी। दूसरी तरफ बेंगलुरु बुल्स के लिए बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने काफी अहम होंगे। पवन कुमार सेहरावत के ऊपर ज्यादा दबाव होगा, लेकिन पटना पाइरेट्स के डिफेंस उनकी चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। इस मैच में पटना पाइरेट्स जीतने के फेवरेट रहने वाले हैं।

पुनेरी पलटन vs तमिल थलाइवाज

PKL 8 में पुनेरी पलटन ने अपना पिछला मैच टाई खेला था और यह एक ऐसा मैच था जिसे वो अंत में जीत रहे थे। हालांकि बड़ी गलती के कारण उन्हें बहुत भारी पड़ी और उनकी नजर अपनी गलतियों से सुधार करते हुए बेहतर करने पर होगी। टीम ने जबरदस्त वापसी की है और रेडर्स-डिफेंडर्स काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। इस मैच में आने से पहले तमिल थलाइवाज के पास बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है और वो अपने पिछले चारों मैच हारकर आ रहे हैं। वो अगर इस मैच को हारते हैं तो वो लगभग प्लेऑफ से बाहर हो जाएंगे। पुनेरी पलटन की टीम इस मैच को जीतने की दावेदार नजर आ रही है।

PKL 8 में आज होने वाले दोनों मैचों को आप कब और कहां देख सकते हैं?

यू मुंबा vs जयपुर पिंक पैंथर्स मैच शाम 7:30, पटना पाइरेट्स vs बेंगलरुु बुल्स मैच रात 8:30 और पुनेरी पलटन vs तमिल थलाइवाज मैच रात 9:30 बजे से लाइव आएगा। तीनों मैचों का सीधा प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

