Pro Kabaddi League - PKL 8 में आज होने वाले मैचों का प्रीव्यू, लाइव प्रसारण कब और कहां देखें?

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के आठवें सीजन (PKL) में आज 18 फरवरी को तीन मुकाबले खेले जाने वाले हैं। पुनेरी पलटन vs बंगाल वॉरियर्स (PUN vs BEN), तेलुगु टाइटंस vs दबंग दिल्ली (TEL vs DEL) और तमिल थलाइवाज vs गुजरात जायंट्स (TAM vs GUJ) का मैच होने वाला है।

पुनेरी पलटन vs बंगाल वॉरियर्स

PKL 8 में प्लेऑफ में जाने के लिए पुनेरी पलटन का इस मैच में जीत दर्ज करना काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है। उनके रेडर्स और डिफेंडर्स काफी अच्छा कर रहे हैं। हालांकि उन्हें गलतियों से बचना होगा और शुरुआत से ही दबदबा बनाना होगा। पुणे का डिफेंस अगर मनिंदर सिंह को रोकने में कामयाब होता है तो उनके लिए राह काफी आसान हो सकती है। दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स का यह आखिरी लीग मुकाबला है और वो जीत के साथ अपने अभियान का अंत करना चाहेंगे। वो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गए हैं, लेकिन पुनेरी पलटन की राह मुश्किल करना चाहेंगे।

तेलुगु टाइटंस vs दबंग दिल्ली

दबंग दिल्ली ने प्लेऑफ के लिए पहले ही क्वालीफाई कर लिया है, लेकिन उनकी नजर इस मैच को जीतते हुए टॉप 2 में अपनी जगह पक्की करने पर होगी। इस मैच में दिल्ली अपने मुख्य खिलाड़ियों को जरूर आराम दे सकती है, लेकिन फिर भी जीत से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं होगा। दूसरी तरफ तेलुगु टाइटंस का यह सीजन काफी खराब रहा है, लेकिन वो जीत के साथ जरूर इस सीजन का अंत करना चाहेंगे। उनके सामने दिल्ली की मुश्किल चुनौती होने वाली है और यह अच्छा मैच हो सकता है।

गुजरात जायंट्स vs तमिल थलाइवाज

तमिल थलाइवाज का यह आखिरी लीग मुकाबला है और वो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गए हैं। पिछले कुछ मैचों से टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा है और 6 लगातार मैच वो हार चुके हैं। उन्हें जीत की तलाश है और वो जीतते हुए टूर्नामेंट का अंत करना चाहेंगे। दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स की फॉर्म अच्छी है और टीम के पास इस समय मोमेंटम है। उन्हें जीत की जरूरत भी है और अगर वो जीतते हैं तो प्लेऑफ के लिए अपनी उम्मीदों को जीवित रख सकते हैं। गुजरात जायंट्स जीतने के प्रबल दावेदार होने वाले हैं।

PKL 8 में आज होने वाले मैचों का सीधा प्रसारण कब और कहां देखें?

पुनेरी पलटन vs बंगाल वॉरियर्स शाम 7:30, तेलुगु टाइटंस vs दबंग दिल्ली मैच रात 8:30 और तमिल थलाइवाज vs गुजरात जायंट्स मैच रात 9:30 बजे से लाइव आएगा। तीनों मैचों का सीधा प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

