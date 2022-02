Pro Kabaddi League - PKL 8 में आज होने वाले मैचों का प्रीव्यू, लाइव प्रसारण कब और कहां देखें?

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के 8वें सीजन (PKL) में 9 फरवरी को दो मुकाबले खेले जाने वाले हैं। तमिल थलाइवाज का मुकाबला यूपी योद्धा (TAM vs UP) के खिलाफ होने वाला है और तेलुगु टाइटंस vs गुजरात जायंट्स (TEL vs GUJ) का मैच भी होने वाला है।

तमिल थलाइवाज vs यूपी योद्धा

PKL 8 में तमिल थलाइवाज की टीम ने पिछले कुछ मैचों में अपनी लय गंवा दी है और इसका एक मुख्य कारण उनके डिफेंस का पूरी तरह से नहीं चल पाना भी है। सागर जरूर अच्छे कर रहे हैं, लेकिन दूसरे डिफेंडर्स को संघर्ष करते हुए देखा जा रहा है। एक समय तमिल थलाइवाज की सबसे बड़ी ताकत उनकी डिफेंस ही थी। अब उनका सामना यूपी योद्धा के खिलाफ है, जिनके मुख्य रेडर सुरेंदर गिल काफी अच्छा कर रहे है। यूपी योद्धा का डिफेंस भी काफी अच्छा है और इसी वजह से तमिल थलाइवाज के लिए चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। हालांकि यूपी योद्धा की टीम में भी निरंतरता की कमी देखी गई है, लेकिन फिर भी उनके इस मैच को जीतने की उम्मीद ज्यादा है।

तेलुगु टाइटंस vs गुजरात जायंट्स

तेलुगु टाइटंस के लिए प्लेऑफ में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है और उन्हें अपने बचे हुए सभी मैचों को जीतना होगा। इसके अलावा दूसरे मैचों के परिणाम पर भी उन्हें काफी निर्भर करना होगा। इसके अलावा उनकी टीम में अनुभव की कमी है और इसी वजह से कई बार जीते हुए मैच को हार गए। उनकी नजर अपनी गलतियों से सीखते हुए अच्छा करना पर होगा। दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स के पास प्लेऑफ में पहुंचने का अच्छा मौका है। हालांकि उनके रेडर्स और डिफेंडर्स को मिलकर अच्छा करना होगा। इस मैच में गुजरात जायंट्स के जीतने की उम्मीद ज्यादा लग रही है।

PKL 8 आज होने वाले मैचों का सीधा प्रसारण कब और कहां देखें?

तमिल थलाइवाज vs यूपी योद्धा मैच शाम 7:30 बजे और तेलुगु टाइटंस vs गुजरात जायंट्स मैच रात 8:30 बजे से लाइव आएगा। दोनों मैचों का सीधा प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

Edited by Narender