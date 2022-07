PKL 9 के लिए गुजरात जायंट्स ने 'John Cena' स्टाइल में प्रमुख खिलाड़ी को किया रिटेन, 'Vince McMahon' ने किया ऐलान!

PKL: प्रो कबड्डी लीग (PKL) के 9वें सीजन के लिए ऑक्शन का आयोजन 5-6 अगस्त को होने वाला है। इससे पहले गुजरात जायंट्स (Gujarat Giants) ने अपने पहले रिटेंशन का ऐलान कर दिया है। गुजरात जायंट्स ने एचएस राकेश को आगामी सीजन के लिए रिटेन किया है और इसका ऐलान उन्होंने WWE अंदाज में किया है।

गुजरात जायंट्स ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसका कैप्शन था,

"अगर आपको कुछ चाहिए, तो आकर ले जाइए (If you want some, come & get some)। हाइली स्किल्ड राकेश को सीजन 9 के लिए रिटेन कर लिया गया है।")

आपको बता दें कि 'If you want some, come & get some' यह जॉन सीना का फेमस डायलॉग है, जिसे वो WWE में हमेशा यूज करते हैं। हालांकि सिर्फ यह कैप्शन ही खास नहीं है, बल्कि वीडियो भी काफी ज्यादा खास है। गुजरात जायंट्स ने जॉन सीना स्टाइल में राकेश को रिटेन किया है और इसका ऐलान विंस मैकमैहन के जरिए कराया।

दरअसल इस वीडियो में विंस मैकमैहन कहते हैं, "मुझे इंट्रोड्यूस करने में बहुत ही गर्व महसूस हो रहा"। इसके तुरंत बाद दिग्गज कमेंटेटेर सुनील तनेजा की आवाज भी डाली गई जिसमें वो कह रहे हैं, "हाईली स्किल्ड राकेश, एचएस राकेश।"

आपको बता दें कि जॉन सीना जिस तरह एंटूी करते हैं उसी वीडियो में राकेश की फोटो को एडिट कर दिया गया है और उनके हाथ में जो नैपकिन है उसमें रिटेन लिखा हुआ है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी पसंद भी किया जा रहा है। यह वीडियो जॉन सीना के WWE में 20वीं सालगिरह के मौके का है, जहां विंस ने खुद सीना को इंट्रोड्यूस किया था और गुजरात की टीम ने इसी वीडियो में एडिट करते हुए राकेश के रिटेंशन को खास बनाया।

PKL 8 में एचएस राकेश ने काफी ज्यादा प्रभावित किया था

राकेश का प्रदर्शन पिछले साल Pro Kabaddi League में गुजरात जायंट्स के लिए काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया था। राकेश ने 22 मैचों में 140 पॉइंट्स हासिल किए थे, जिसमें 5 सुपर 10 भी शामिल थे। इसी के दम पर गुजरात जायंट्स की टीम ने प्ले-ऑफ तक का सफर तय किया था, लेकिन वो खिताबी जीत दर्ज नहीं कर पाए थे।

इस सीजन में गुजरात जायंट्स को उनसे एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इस बार गुजरात जायंट्स ने अपने कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव किया है और मनप्रीत सिंह की जगह राम मेहर सिंह को अपना मुख्य कोच बनाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात जायंट्स किन खिलाड़ियों को रिटेन करती है और नीलामी में वो किन प्लेयर्स को शामिल करते हैं।

