Pro Kabaddi League - PKL 8 में आज होने वाले मैचों का प्रीव्यू, लाइव प्रसारण कब और कहां देखें?

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) में आज 1 फरवरी को दो अहम मुकाबले खेले जाने वाले हैं। गत विजेता बंगाल वॉरियर्स का मैच गुजरात जायंट्स (BEN vs GUJ) के खिलाफ और बेंगलुरु बुल्स का मैच यूपी योद्धा (BLR vs UP) के खिलाफ होने वाला है।

बंगाल वॉरियर्स vs गुजरात जायंट्स

PKL 8 में बंगाल वॉरियर्स की टीम काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। विशाल माने और रण सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के शामिल होने से टीम को मजबूती मिली है। रेडिंग में मनिंदर सिंह ने जिम्मेदारी अच्छे से उठाई है। हालांकि मनिंदर को सहयोगी रेडर्स से अच्छे समर्थन की उम्मीद होगी। दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स ने अपना पिछला मैच जीता और उनकी नजर जीत की लय को बरकरार रखने पर होगी। उनके लिए एक बार फिर डिफेंडर्स का प्रदर्शन जीत का कारण बन सकता है। इस मैच में बंगाल वॉरियर्स ही जीतने की प्रबल दावेदार नजर आ रही है।

बेंगलुरु बुल्स vs यूपी योद्धा

इस समय बेंगलुरु बुल्स और यूपी योद्धा दोनों ही टीमों की मौजूदा फॉर्म कुछ खास नहीं है। दोनों टीमों को अपने पिछले दोनों मुकाबलों में हार मिली है। इसके अलावा उनके खराब प्रदर्शन का कारण डिफेंस का नहीं चल पाना भी है। रेडिंग में बुल्स के पास पवन सेहरावत और भरत है। यूपी योद्धा के पास सुरेंदर गिल, परदीप नरवाल और श्रीकांत जाधव हैं। दोनों टीमों को इस समय जीत की सख्त जरूरत है और इसी वजह से यह रोमांचक मैच हो सकता है। दोनों टीमों के बीच जो आखिरी मैच हुआ था उसमें यूपी योद्धा ने आसानी से जीत हासिल की थी।

PKL 8 में आज होने वाले मुकाबलों का सीधा प्रसारण कब और कहां देखें?

बंगाल वॉरियर्स vs गुजरात जायंट्स मैच शाम 7:30 बजे और बेंगलुरु बुल्स vs यूपी योद्धा मैच रात 8:30 बजे से लाइव आएगा। दोनों मैचों का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

