Pro Kabaddi League - PKL 8 में आज होने वाले मैचों का प्रीव्यू, लाइव प्रसारण कब और कहां देखें?

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) में 12 जनवरी को PKL 8 में दो अहम मुकाबले खेले जाने वाले हैं। हरियाणा स्टीलर्स का मैच यूपी योद्धा (HAR vs UP) के खिलाफ होने वाला है, तो दबंग दिल्ली का मुकाबला बेंगलुरु बुल्स (DEL vs BLR) के खिलाफ होने वाला होने वाला है।

हरियाणा स्टीलर्स vs यूपी योद्धा

यूपी योद्धा ने अपने पिछले मुकाबले में डिफेंस के जबरदस्त प्रदर्शन की बदौलत शानदार जीत दर्ज की थी। इसके अलावा श्रीकांत जाधव ने भी सुपर 10 लगाते हुए फॉर्म में वापसी की थी। टीम में परदीप नरवाल, सुरेंदर गिल, नितेश कुमार और आशु सिंह जैसे खिलाड़ी भी हैं। यूपी योद्धा को जो लय पिछले मैच में मिली, वो इसी जारी रखना चाहेंगे। दूसरी तरफ हरियाणा स्टीलर्स को तमिल थलाइवाज के खिलाफ करारी हार मिली थी। उनका डिफेंस और रेडिंग विभाग पूरी तरह से फ्लॉप रहा था। हरियाणा स्टीलर्स की सबसे बड़ी ताकत उनका डिफेंस और वो निश्चित ही इस मैच में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे। इस मैच को जीतने वाली टीम की नजर अंक तालिका में टॉप 6 में जगह बनाने पर होगी।

दबंग दिल्ली vs बेंगलुरु बुल्स

PKL 8 में दबंग दिल्ली और बेंगलुरु बुल्स का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। दोनों टीमों की अंक तालिका में स्थिति भी काफी अच्छी है। हालांकि पिछला मैच दोनों का अच्छा नहीं रहा था। इसके पीछे की मुख्य वजह नवीन कुमार और पवन कुमार सेहरावत का नहीं चल पाना भी था। इस मैच का नतीजा काफी हद तक इन दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन ही तय करेगा। इसके अलावा जिस टीम का डिफेंस अपने रेडर का अच्छे से समर्थन करेगा उनके जीतने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ सकती है। दिल्ली और बैंगलोर के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है।

PKL में आज होने वाले मैचों का सीधा प्रसारण कब और कहां देखें?

Also Read Article Continues below

हरियाणा स्टीलर्स vs यूपी योद्धा मैच शाम 7:30 बजे और दबंग दिल्ली vs बेंगलुरु बुल्स रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। PKL के इन दोनों मैचों का प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

Edited by Narender