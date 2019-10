प्रो कबड्डी 2019, 129वां मैच: यूपी योद्धा को होम लेग में मिली पहली हार, दिग्गज खिलाड़ी का बड़ा कारनामा मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 340 // 09 Oct 2019, 21:39 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

यूपी का होम लेग में तीसरा मुकाबला

प्रो कबड्डी 2019 के 129वें मुकाबले में तेलुगु टाइटंस ने यूपी योद्धा को अपने इस सीजन के आखिरी लीग मुकाबले में 41-36 से हराया और बड़ा उलटफेर किया। यूपी की अपने होम लेग में यह पहली हार है। तेलुगु ने इस सीजन का अंत जीत के साथ किया है। यूपी की टीम अभी भी चौथे स्थान पर ही है। इस मैच में यूपी योद्धा के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान रिशांक देवाडिगा ने प्रो कबड्डी में अपने 650 पॉइंट्स पूरे किए। पहले हाफ के बाद यूपी योद्धा ने तेलुगु टाइटंस के ऊपर 20-14 की बढ़त बनाई। शुरुआत में मुकाबला काफी करीबी चला और एक समय तेलुगु की टीम आगे भी थे। यूपी की टीम ने भी जबरदस्त वापसी की और 16वें मिनट में तेलुगु को ऑलआउट किया। पहले हाफ में यूपी के लिए रेडिंग में श्रीकांत जाधव ने सबसे ज्यादा 6, तो डिफेंस में कप्तान नितेश कुमार ने दो अंक हासिल किए। तेलुगु के लिए सिद्धार्थ देसाई के सबसे ज्यादा 5 अंक रहे। दूसरे हाफ की शुरुआत भी यूपी की बेहतरीन रही और उन्होंने दमदार खेल दिखाते हुए मैच के 24वें मिनट में तेलुगु को दूसरी बार ऑलआउट किया। यूपी ने मैच में अपना दबदबा और बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन तेलुगु की टीम ने भी अच्छी वापसी की और वो यूपी को ऑलआउट करने के करीब आए और सिड देसाई ने एक ही रेड में यूपी के दोनों खिलाड़ियों को आउट करते हुए ऑलआउट किया। इसके तुरंत बाद सिड देसाई ने बेहतरीन सुपर रेड लगाते हुए मैच को काफी करीब लेकर आ गए। देसाई ने इस बीच अपना सीजन का 10वां ऑलआउट किया। तेलुगु एक बार फिर यूपी को ऑलआउट करने के करीब थी, लेकिन यूपी ने एक शानदार सुपर टैकल करते हुए खुद को बचाया। सुमित ने अपना हाई 5 भी पूरा किया। अंत में तेलुगु ने एक बार फिर यूपी को ऑलआउट किया और रोमांचक मैच में जीत दर्ज करते हुए यूपी को शिकस्त दी। Advertisement

