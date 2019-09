स्पोर्ट्सकीड़ा एक्सक्लूसिव: तेलुगु टाइटंस के दिग्गज डिफेंडर विशाल भारद्वाज से खास बातचीत सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST फ़ीचर 55 // 29 Sep 2019, 16:18 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

विशाल भारद्वाज लगातार मिल रही हार के बाद तेलुगु टाइटंस की टीम ने शुक्रवार को जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल की। उन्होंने पिंक पैंथर्स को उन्हीं के होम लेग में 51-31 के स्कोर के साथ बुरी तरह हराया। टाइटंस की इस जीत के हीरो रहे सिद्धार्थ देसाई जिन्होंने कुल 22 प्वॉइंट लिए। वहीं डिफेंस ने भी टीम का अच्छा साथ दिया। इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद टीम के दिग्गज डिफेंडर विशाल भारद्वाज से स्पोर्ट्सकीड़ा ने खास बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा ? तेलुगु टाइटंस की टीम इस सीजन काफी अच्छी थी और टीम में कई बेहतरीन खिलाड़ी थे। इसके बावजूद टीम इस वक्त प्लेऑफ से बाहर होने की कगार पर खड़ी है। इसकी मुख्य वजह क्या है ? विशाल भारद्वाज: शुरुआत में ही हमारा होम लेग अच्छा नहीं रहा था। हमसे कई गलतियां हुईं और इससे खिलाड़ियों के आत्मविश्वास पर काफी असर पड़ा। लेकिन अभी हमारे 4 मैच बाकी हैं और सभी मैच डू और डाई हैं। अपनी गलतियों से सीख लेकर उन मैचों में हम जरुर जीत हासिल करना चाहेंगे। सूरज देसाई ने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया, इसके बाद वो बुरी फ्लॉप रहे। क्या टीम को एक ऐसे रेडर की कमी खली जो सिद्धार्थ देसाई का लगातार अच्छा साथ दे सके ? विशाल भारद्वाज: सिद्धार्थ देसाई को रेडिंग में साथ मिल रहा था, लेकिन उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था जैसा मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप पिछले 3-4 मैचों को देखें तो रजनीश और राकेश गौड़ा पूरी तरह से सिद्धार्थ को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सिद्धार्थ आउट हो जाते हैं तो तुरंत ये खिलाड़ी उन्हें वापस कोर्ट में ले आते हैं। आपके हिसाब से टीम की इस वक्त सबसे बड़ी कमजोरी क्या है ? विशाल भारद्वाज: टीम की इस वक्त बड़ी कमजोरी डिफेंस है, वहां पर हमें सबसे ज्यादा सुधार की जरुरत है। रेडिंग डिपार्टमेंट हमारा काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं डिफेंस में हमें काम करने की जरुरत है। आप इस सीजन सबसे ज्यादा टैकल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। आप अपने परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहना चाहेंगे ? Advertisement विशाल भारद्वाज: कुछ मैचों में मैंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था लेकिन बीच में कई असफल टैकल भी हुए। जो 4 मैच बचे हैं उसके लिए मैं काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करुंगा, ताकि और बेहतर प्रदर्शन कर सकूं। लगातार हार के बाद इस वक्त टीम का माहौल या आत्मविश्वास कैसा है ? विशाल भारद्वाज: हार-जीत तो सभी टीमों के साथ लगी रहती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। खासकर इस मैच से हमारा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है। उम्मीद है कि आगे के मैचों में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कबड्डी में आपका फेवरिट प्लेयर कौन है ? विशाल भारद्वाज: मेरे पसंदीदा खिलाड़ी अजय ठाकुर हैं। उनसे मुझे काफी प्रेरणा मिली है। Advertisement

