PKL 8 में 27 दिसंबर को हुए दोनों मुकाबलों में कौन से खिलाड़ियों को चुना गया बेस्ट रेडर और डिफेंडर?

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) में 27 दिसंबर को दो मुकाबले खेले गए। PKL 8 का 15वां मुकाबला यू मुंबा और तमिल थलाइवाज (MUM vs TAM) के बीच खेला गया, तो 16वां मुकाबला यूपी योद्धा और जयपुर पिंक पैंथर्स (UP vs JAI) के बीच खेला गया। जयपुर पिंक पैंथर्स ने अपना दूसरा मुकाबला जीता, तो तमिल थलाइवाज ने अपना दूसरा टाई मैच खेला।

PKL 8 का 15वां मुकाबला यू मुंबा और तमिल थलाइवाज के बीच काफी ज्यादा रोमांचक रहा, जिसे तमिल थलाइवाज ने मैच की आखिरी रेड में शानदार तरीके से 30-30 से टाई रहा। इसके अलावा जयपुर पिंक पैंथर्स ने यूपी योद्धा को 32-29 से शानदार तरीके से जीत दर्ज की। यह जयपुर की तीन मैचों के बाद दूसरी जीत है। यह दोनों ही मुकाबले काफी ज्यादा रोमांचक थे।

जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए अर्जुन देशवाल ने सबसे ज्यादा 11 पॉइंट, तो दीपक हूडा ने रेडिंग में 9 पॉइंट्स हासिल किए। इसके अलावा डिफेंस में उनके लिए नितिन रावल ने सबसे ज्यादा 4 अंक प्राप्त किए। यूपी योद्धा के लिए सुरिंदर सिंह ने सुपर 10 लगाया, तो रोहित तोमर ने भी काफी प्रभावित किया और परदीप नरवाल पूरी तरह से फ्लॉप हुए। यू मुंबा के लिए मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट वी अजीत कुमार (15) ने लिए, तो तमिल थलाइवाज के लिए मंजीत (8) और अतुल एमएस (7) ने प्रभावित किया।

Pro Kabaddi League में 27 दिसंबर को खेले गए मैचों में किन खिलाड़ियों को चुना गया बेस्ट रेडर और बेस्ट डिफेंडर?

PKL मैच 15, तमिल थलाइवाज (30) vs (30) यू मुंबा

बेस्ट रेडर ऑफ द मैच - वी अजीत कुमार (यू मुंबा)

बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच - साहिल सिंह (तमिल थलाइवाज)

गेम चेंजर ऑफ द मैच - वी अजीत कुमार (यू मुंबा)

मोमेंट ऑफ द मैच - मोहित (तमिल थलाइवाज)

PKL मैच 16, जयपुर पिंक पैंथर्स (32) vs (29) यूपी योद्धा

बेस्ट रेडर ऑफ द मैच - अर्जुन देशवाल (जयपुर पिंक पैंथर्स)

बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच - नितिन रावल (जयपुर पंक पैंथर्स)

गेम चेंजर ऑफ द मैच - दीपक हूडा (जयपुक पिंक पैंथर्स)

मोमेंट ऑफ द मैच - दीपक हूडा (जयपुर पिंक पैंथर्स)

