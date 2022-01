Pro Kabaddi League: PKL में आज होने वाले दोनों मैचों का प्रीव्यू, लाइव प्रसारण कब और कहां देखें?

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के आठवें सीजन (PKL) में 2 जनवरी को दो अहम मुकाबले खेले जाने वाले हैं। गुजरात जायंट्स vs हरियाणा स्टीलर्स (GUJ vs HAR) और पुनेरी पलटन vs बेंगलुरु बुल्स (PUN vs BLR) की टीमें आज खेलने वाली हैं। इस समय जहां बेंगलुरु बुल्स ही ऐसी टीम है जिसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। दूसरी तरफ पुनेरी पलटन और हरियाणा स्टीलर्स की टीमें अंक तालिका में सबसे नीचे हैं। गुजरात जायंट्स की टीम भी मोमेंटम हासिल करने का प्रयास कर रही है।

Pro Kabaddi League, PKL में आज होने वाले मैचों का प्रीव्यू:

गुजरात जायंट्स vs हरियाणा स्टीलर्स

गुजरात जायंट्स और हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस काफी ज्यादा अच्छा है। इसी वजह से लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक तरफ गुजरात की टीम में रविंदर पहल, सुनील, परवेश भैंसवाल और गिरीश एर्नाक जैसे डिफेंडर्स हैं। दूसरी तरफ हरियाणा स्टीलर्स के पास सुरेंदर नाडा, जयदीप कुलदीप और रवि कुमार जैसे डिफेंडर्स हैं। दोनों ही टीमों के रेडर्स के लिए मुश्किल चुनौती होने वाली है। इसके अलावा मौजूदा फॉर्म की बात की जाए, तो गुजरात जायंट्स ही जीतने की प्रबल दावेदार नजर आ रही है। हालांकि इस बार उनकी नजर मैच खत्म करने पर ही होगी, क्योंकि उनके पिछले दो मुकाबले टाई रहे हैं। विकास कंडोला अगर अच्छा करते हैं, तो निश्चित ही हरियाणा स्टीलर्स के जीतने की संभावना भी बढ़ सकती है।

पुनेरी पलटन vs बेंगलुरु बुल्स

पवन सेहरावत और चंद्रन रंजीत ने अभी तक बेंगलुरु बुल्स के लिए रेडिंग की जिम्मेदारी संभाली है, तो दूसरी तरफ पुनेरी पलटन के रेडर्स ने काफी ज्यादा निराश किया है। उनके पास राहुल चौधरी जैसा रेडर है, लेकिन अभी तक वो फ्लॉप साबित हुए हैं और नितिन तोमर की गैरमौजूदगी का नुकसान भी पुनेरी पलटन को हो रहा है। मौजूदा फॉर्म भी बेंगलुरु बुल्स के पक्ष में ही है, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 में से तीन मैच जीते हैं और एक टाई खेला है। दूसरी तरफ पुनेरी पलटन को अपने पिछले दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि अगर पुनेरी पलटन के डिफेंस ने पवन सेहरावत को रोक लिया, तो निश्चित ही वो इस मैच में जीत हासिल करते हुए महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। पुणे के रेडर्स को उनके डिफेंडर्स का साथ देना होगा।

PKL में आज होने वाले मैचों का सीधा प्रसारण कब और कहां देखें?

गुजरात जायंट्स vs हरियाणा स्टीलर्स शाम 7:30 बजे और पुनेरी पलटन vs बेंगलुरु बुल्स रात 8:30 बजे से लाइव आएगा। PKL के इन दोनों मैचों का प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

