Pro Kabaddi League: PKL में आज होने वाले मैचों का प्रीव्यू, संभावित प्लेइंग 7, लाइव प्रसारण कब और कहां देखें?

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) में 26 दिसंबर को पहली बार डबल हैडर मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं। अभी तक चारों दिन तीन-तीन मैच हुए हैं। PKL 8 का 13वां मुकाबला दबंग दिल्ली vs गुजरात जायंट्स (DEL vs GUJ) और 14वां मुकाबला गत विजेता बंगाल वॉरियर्स vs बेंगलुरु बुल्स (BEN vs BLR) के बीच खेला जाएगा।

दबंग दिल्ली vs गुजरात जायंट्स

दबंग दिल्ली टीम की एक बार फिर नवीन कुमार के ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर करने वाली है, जोकि काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि उनके सामना इस बार गुजरात जायंट्स के मजबूत डिफेंस से होने वाला है। गुजरात के पास जरूर टॉप रेडर की कमी है, लेकिन अभी तक राकेश नरवाल ने काफी अच्छा किया है, लेकिन अगर उनका डिफेंस अच्छा नहीं करेगा तो उनके लिए जीतना काफी मुश्किल रहेगा। दबंग दिल्ली के लिए उनके कवर जरूर चिंता का विषय है, लेकिन उनके अनुभव को देखते हुए टीम एक बार फिर उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी।

गुजरात जायंट्स

राकेश नरवाल, राकेश, महेंद्र गणेश राजपूत, रविंदर पहल, गिरीश मारूती एर्नाक, सुनील कुमार और परवेश भैंसवाल।

दबंग दिल्ली

जोगिंदर नरवाल, संदीप नरवाल, मंजीत छिल्लर, विजय, अजय ठाकुर, जीवा कुमार और नवीन कुमार।

बंगाल वॉरियर्स vs बेंगलुरु बुल्स

बंगाल वॉरियर्स के लिए अभी तक उनके कप्तान मनिंदर सिंह और मोहम्मद नबीबक्श ने काफी अच्छा किया है और बुल्स के खिलाफ एक बार फिर टीम का दारोमदार उनके ऊपर ही होने वाला है। बेंगलुरु बुल्स के डिफेंस ने पिछले मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और इसी वजह से बंगाल के रेडर्स के ऊपर दबाव होगा। निश्चित ही PKL की दो मजबूत टीमों के बीच मुकाबला देखने लायक होगा। साथ ही में पवन सेहरावत की फॉर्म भी इस मैच का नतीजा तय करेगी।

बंगाल वॉरियर्स

मनिदर सिंह, मोहम्मद नबीबक्श, अबोजार मिघानी, रिंकू नरवाल, सुकेश हेगड़े, दर्शन जे और परवीन।

बेंगलुरु बुल्स

पवन सेहरावत, अमन, महेंदर सिंह, मयूर कदम, सौरभ नंदल, चंद्रन रंजीत और भरत।

PKL में आज होने वाले मैचों का सीधा प्रसारण कब और कहां देखें?

दबंग दिल्ली vs गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे और बंगाल वॉरियर्स vs बेंगलुरु बुल्स के बीच मुकाबला रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। PKL के इन तीनों मैचों का प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

