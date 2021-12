Pro Kabaddi League: PKL में आज होने वाले मैचों का प्रीव्यू, संभावित प्लेइंग 7, लाइव प्रसारण कब और कहां देखें?

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) में 29 दिसंबर को PKL 8 के दो मुकाबले खेले जाने वाले हैं। पिछले साल की विजेता बंगाल वॉरियर्स और रनरअप टीम दबंग दिल्ली (DEL vs BEN) इस सीजन में पहली बार भिड़ने वाली हैं। इसके अलावा यूपी योद्धा और गुजरात जायंट्स (UP vs GUJ) का भी मुकाबला होने वाला है।

दबंग दिल्ली vs बंगाल वॉरियर्स

PKL 7 की दोनों फाइनलिस्ट बंगाल वॉरियर्स और दबंग दिल्ली के बीच इस सीजन पहली बार मुकाबला होने वाला है। इस सीजन में भी दोनों टीमों का प्रदर्शन अभी तक जबरदस्त रहा है और दो-दो मुकाबले अभी तक दिल्ली-बंगाल की टीमें जीत चुकी हैं। दबंग दिल्ली के लिए जहां नवीन कुमार ने रेडिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए लगातार तीन सुपर 10 लगाए हैं, तो उन्हें डिफेंस से भी अच्छा साथ मिला है। दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स के कप्तान मनिंदर सिंह और उनके डिफेंस ने भी जोरदार प्रदर्शन किया है। इस मैच में इन दोनों ही स्टार रेडर्स के ऊपर सभी की नजर रहने वाली है और काफी हद तक यह मैच का नतीजा भी तय कर सकते हैं।

दबंग दिल्ली

नवीन कुमार, जीवा कुमार, मंजीत छिल्लर, जोगिंदर नरवाल, संदीप नरवाल, विजय मलिक और अजय ठाकुर।

बंगाल वॉरियर्स

मनिंदर सिंह, सुकेश हेगड़े, मोहम्मद इस्माइल नबीबक्श, रिंकू नरवाल, अबोजार मिघानी, जे दर्शन और परवीन।

यूपी योद्धा vs गुजरात जायंट्स

अभी तक यूपी योद्धा के लिए उनके स्टार रेडर परदीप नरवाल की फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। वो उस लय में नजर नहीं आ रहे हैं जिसकी उम्मीद हर कोई कर रहा है। इसके अलावा टीम के डिफेंस की तरफ से भी काफी कमजोर खेल अबतक देखा गया है। परदीप नरवाल के सामने गुजरात का मजबूत डिफेंस होने वाला है और निश्चित ही उनके लिए राह इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ गुजरात का डिफेंस मजबूत जरूर है, लेकिन वो अभी तक उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं पाए हैं। इस मैच में दोनों टीमों के डिफेंस के ऊपर ही सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है।

यूपी योद्धा

परदीप नरवाल, गुरदीप, नितेश कुमार, सुमित, आशु सिंह, सुरिंदर सिंह और रोहित तोमर।

गुजरात जायंट्स

राकेश नरवाल, गिरीश एर्नाक, रविंदर पहल, राकेश, महेंद्र राजपूत, परवेश भैंसवाल और सुनील कुमार।

PKL में आज होने वाले मैचों का सीधा प्रसारण कब और कहां देखें?

दबंग दिल्ली vs बंगाल वॉरियर्स का मैच शाम 7:30 बजे और यूपी योद्धा vs गुजरात जायंट्स का मुकाबला रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। PKL के इन दोनों मैचों का प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

