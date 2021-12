Pro Kabaddi League: PKL में आज होने वाले तीनों मैचों का प्रीव्यू, लाइव प्रसारण कब और कहां देखें?

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के आठवें सीजन (PKL) की शुरुआत आज से बैंगलोर में हो रही है। PKL 8 के पहले दिन तीन जबरदस्त मुकाबले खेले जाने वाले हैं। यू मुंबा (U Mumba) vs बेंगलुरु बुल्स (Bengaluru Bulls), तेलुगु टाइटंस (Telugu Titans) vs तमिल थलाइवाज (Tamil Thalaivas) और बंगाल वॉरियर्स (Bengal Warriors) vs यूपी योद्धा (UP Yoddha) की टीमें पहले दिन खेलने वाली हैं।

20 महीने बाद PKL की एक बार फिर वापसी हो रही है और पिछले साल कोविड के कारण PKL का आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार फॉर्मेट में भी बदलाव किया गया है और पहली बार ट्रिपल हेडर मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं।

Pro Kabaddi League, PKL में आज होने वाले मैचों का प्रीव्यू:

बेंगलुरु बुल्स vs यू मुंबा

PKL इतिहास में अभी तक बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ यू मुंबा की टीम पूरी तरह से भारी पड़ी है। हालांकि निश्चित ही बेंगलुरु बुल्स के पास अपने रिकॉर्ड को बेहतर करने का मौका होगा। उनके पास पवन सेहरावत, चंद्रन रंजीत, अमित शेरन, सौरभ नंदल जैसे खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ यू मुंबा के पास सबसे बेहतरीन डिफेंडर्स में से एक फज़ल अत्राचली हैं और उन्हें अभिषेक सिंह का भी समर्थन मिलेगा, जिनके ऊपर पूरी तरह से रेडिंग की जिम्मेदारी होने वाली है। यह मैच पूरी तरह से मुंबई की डिफेंस और बुल्स की रेडिंग के बीच होने वाला है।

तेलुगु टाइटंस vs तमिल थलाइवाज

PKL 8 के दूसरे मुकाबले में तेलुगु टाइटंस और तमिल थलाइवाज के बीच मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमों की नजर इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन करने पर होगी। रोहित कुमार को तेलुगु और सुरजीत सिंह को तमिल टीम का कप्तान बनाया गया है। इन दोनों के ऊपर निश्चित ही काफी दबाव होने वाला है। सिद्धार्थ देसाई तेलुगु के लिए और के प्रपंजन तमिल थलाइवाज के लिए मुख्य रेडर साबित हो सकते हैं। दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों में तेलुगु टाइटंस ने 5 और तमिल थलाइवाज ने 3 मैच जीते हैं।

बंगाल वॉरियर्स vs यूपी योद्धा

डिफेंडिंग चैंपियंस बंगाल वॉरियर्स अपने अभियान की शुरुआत यूपी योद्धा के खिलाफ करने वाली है। यह आज का तीसरा मुकाबला होगा और इसके ऊपर सभी की नजर रहने वाली है। यूपी की टीम में परदीप नरवाल के रूप में स्टार रेडर मौजूद हैं, जिन्हें रोक पाना बंगाल के लिए मुश्किल चुनौती रहेगी। दूसरी तरफ बंगाल के पास भी अच्छे रेडर्स हैं। इसी वजह से दोनों टीमों के बीच मुकाबला देखने लायक रहेगा। बंगाल ने यूपी के खिलाफ तीन मैच जीते हैं और यूपी को सिर्फ दो मैचों में जीत मिली है। दोनों टीमों के बीच हुए 3 मैच टाई रहे हैं।

PKL में आज होने वाले मैचों का सीधा प्रसारण कब और कहां देखें?

यू मुंबा vs बेंगलुरु बुल्स शाम 7:30, तेलुगु टाइटंस vs तमिल थलाइवाज रात 8:30 बजे और यूपी योद्धा vs बंगाल वॉरियर्स रात 9:30 बजे से लाइव आने वाले हैं। PKL के इन तीनों मैचों का प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

