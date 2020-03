Senior National Kabaddi Championship 2020- पहले दिन हुए सभी मैचों का राउंड अप

पहले दिन हुआ बहुत बड़ा उलटफेर

जयपूर के पूर्निमा यूनिवर्सिटी में 67वें सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। पहले दिन कुल मिलाकर 12 मुकाबले खेले जाने वाले थे, लेकिन सिर्फ 9 मुकाबले ही खेले गए, तो कुछ मुकाबले हो नहीं पाए। परदीप नरवाल, संदीप नरवाल, नवीन कुमार, विशाल भारद्वाज जैसे बड़े खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए और काफी शानदार मुकाबले भी देखने को मिले।

चंडीगढ़ vs तेलंगाना, चंडीगढ़ vs आंध्रा और पंजाब vs असम के बीच मुकाबला नहीं खेला जा सका। इसके अलावा पहले दिन बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला।

आइए नजर डालते हैं पहले दिन खेले गए सभी मैचों के नतीजों पर:

पहला मैच, राजस्थान vs बंगाल

पूल G में खेले गए मैच में राजस्थान की टीम ने बंगाल को एकतरफा मुकाबले में 57-11 के विशाल अंतर से हराया। मैच में सबसे ज्यादा रेड पॉइंट राजस्थान के ब्रिजेंद्र चौधरी (12), तो राजस्थान के लिए महेंद्र (4) ने सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स लिए।

तीसरा मैच, गुजरात vs झारखंड

पूल A के मुकाबले में गुजरात ने शानदार शुरुआत करते हुए झारखंड को 39-10 से शिकस्त दी। मैच में गुजरात के पांड्या ने सुपर 10 लगाया।

चौथा मैच, सेना vs केरल

बूल B के मुकाबले में सेना ने केरल को 51-33 के अंतर से हराया। नवीन 'एक्सप्रेस' ने बेहतरीन सुपर 10 लगाते हुए सबसे ज्यादा 16 पॉइंट हासिल किए। केरल के सागर कृष्णा ने सबसे ज्यादा 4 टैकल पॉइंट्स हासिल किए।

पांचवां मैच, महाराष्ट्र vs जम्मू-कश्मीर

पूल C में खेले गए मैच में महाराष्ट्र ने जम्मू-कश्मीर को 47-24 से हराया। पंकज मोहिते ने मैच में सबसे ज्यादा 9 अंक हासिल किए।

छठा मैच, हरियाणा vs तमिलनाडु

पूल D में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला और तमिलनाडु ने काफी मजबूत हरियाणा की टीम को 37-31 से हराया। हरियाणा की टीम में परदीप नरवाल, संदीप नरवाल जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद थे।

सातवां मैच, उत्तर प्रदेश vs विदर्भ

पूल E में खेला गया मुकाबला भी बिल्कुल एकतरफा रहा। राहुल चौधरी की कप्तानी वाली उत्तर प्रदेश की टीम ने विदर्भ को 55-15 से हराते हुए शानदार जीत दर्ज की।

आठवां मैच, कर्नाटक vs मध्यप्रदेश

पूल F में खेले गए अहम मुकाबले में कर्नाटक की टीम ने मध्यप्रदेश को 42-27 से हराया और जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की।

नौवां मैच, उत्तरांचल vs ओडिशा

पूल G में हुए मुकाबले में उत्तरांचल की टीम ने ओडिशा को 45-23 से मात दी।

11वां मैच, हिमाचल प्रदेश vs मणिपुर

पूल C में खेले गए मैच में हिमाचल प्रदेश ने मणिपुर को 52-23 से करारा शिकस्त दी। हिमाचल के लिए विशाल भारद्वाज ने हाई 5 लगाया, इसके अलावा हिमाचल की टीम में दिग्गज खिलाड़ी अजय ठाकुर भी शामिल थे।