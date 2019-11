साउथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का हुआ ऐलान, दिग्गज खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 26 Nov 2019, 13:47 IST SHARE

दीपक निवास हूडा होंगे टीम के कप्तान

दिसंबर में होने वाले साउथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम का ऐलान कर दिया गया है। अमैच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 12 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। 13वें साउथ एशियन गेम्स में कबड्डी इवेंट 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक नेपाल में आयोजित होगा। दीपक निवास हूडा को पुरुष टीम का, तो प्रियंका को महिला टीम का कप्तान बनाया गया है। दीपक निवास हूडा के अलावा पवन सेहरावत को उपकप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा टीम में परदीप नरवाल, विकास कंडोला, दर्शन कादियान और नवीन कुमार रेडिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। डिफेंस का दारोमदार विशाल भारद्वाज, नितेश कुमार, सुनील कुमार और परवेश भैंसवाल के ऊपर होगा। साथ ही में दिग्गज खिलाड़ी सुरेंदर नाडा को भी टीम में शामिल किया गया है, वो चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। उनके रहने से डिफेंस को काफी मजबूती मिलेगी। हालांकि कुछ बड़े नाम ऐसे भी हैं, जिन्हें संभावितों में तो शामिल किया गया था, लेकिन मुख्य टीम में जगह नहीं दी गई है। इसमें राहुल चौधरी, संदीप नरवाल, रविंदर पहल और नितिन तोमर जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं।भारत ने साउथ एशियन गेम्स के कबड्डी इवेंट में अभी तक 9 गोल्ड मेडल जीते हैं और 2016 में भी अनूप कुमार की कप्तानी में टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। इस बार भी टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। विमेंस टीम की बात करें, तो एशियन गेम्स 2018 में रजत पदक जीतने वालीं पायल चौधरी, ऋतु नेगी और साक्षी कुमारी की वापसी हो रही हैं। हालांकि इस बार टीम में काफी युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। साउथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय कबड्डी टीम इस प्रकार है: पुरुष टीम: दीपक हूडा (कप्तान), पवन सेहरावत, परदीप नरवाल, नितेश कुमार, सुरेंदर नाडा, नवीन कुमार, विकास कंडोला, विशाल भारद्वाज, अमित हूडा, सुनील, परवेश भैंसवाल और दर्शन कादियान। महिला टीम: प्रियंका (कप्तान), दीपिका जोसेफ, ऋतु कुमारी, निशा, पुष्पा, साक्षी कुमारी, पायल चौधरी, ऋतु नेगी, सोनाली शिंगाटे, स्नेहल शिंदे, ममता कुमारी और हरविंदर कौर। Advertisement

