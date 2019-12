South Asian Games 2019: भारतीय महिला और पुरुष कबड्डी टीम का पूरा शेड्यूल

भारतीय कबड्डी टीम पूरी तरह से तैयार है

नेपाल में 13वां साउथ एशियन गेम्स खेला जा रहा है। भारत अभी तक कई गोल्ड मेडल जीत चुका है। पदक तालिका में मेजबान नेपाल पहले पायदान पर है। आने वाले दिनों में भारत को अलग-अलग स्पर्धाओं में और भी कई पदक की उम्मीद है। वहीं कबड्डी में भी भारतीय टीम की निगाहें गोल्ड मेडल पर होंगी। महिला और पुरुष दोनों ही टीमें स्वर्ण पदक अपनी झोली में डालना चाहेंगे।

कबड्डी 1985 के साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में पहली बार शामिल किया गया था और भारत अब तक सबसे सफल टीम रही है। भारत ने साउथ एशियन गेम्स में कबड्डी में अभी तक कुल 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। इस बार पुरुष वर्ग में 5 और महिला वर्ग में 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सभी टीमों को एक दूसरे के खिलाफ एक-एक बार खेलना है और टॉप 2 टीमों के बीच गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला होगा। 9 दिसंबर को पुरुष और महिला दोनों टीमों का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

आइए जानते हैं साउथ एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम के मुकाबले कब-कब होंगे:

पुरुष टीम

5 दिसंबर- भारत vs श्रीलंका (8:45 AM to 9:30 AM)

6 दिसंबर- भारत vs पाकिस्तान (2:40 PM to 3:25 PM)

7 दिसंबर- भारत vs बांग्लादेश (8:45 AM to 9:30 AM)

7 दिसंबर- भारत vs नेपाल (2:40 PM to 3:25 PM)

महिला टीम का शेड्यूल

Advertisement

4 दिसंबर- भारत vs श्रीलंका (8:45 AM to 9:20 AM)

5 दिसंबर-भारत vs बांग्लादेश (1:45 AM to 2:20 PM)

6 दिसंबर- भारत vs नेपाल (8:45 AM to 9:20 AM)

साउथ एशियन गेम्स 2019 की सभी खबरों के लिए यहां क्लिक करें