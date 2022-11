TEL vs UP Dream11 Prediction: संभावित प्लेइंग 7 अपडेट आज के PKL 2022 मैच के लिए - 12 नवंबर, 2022 

PKL 2022 का 74वां मुकाबला तेलुगु टाइटंस और यूपी योद्धाज (TEL vs UP) के बीच 12 नवंबर को खेला जाने वाला है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पुणे में खेला जाएगा।

Telugu Titans ने अभी तक PKL 2022 में 12 मैच खेले हैं, जिसमें टीम को 11 मैचों में हार मिली है और एक ही मुकाबला वो जीतने में कामयाब हुए हैं। अंक तालिका में वो इस समय 9 अंकों के साथ आखिरी स्थान पर हैं। Telugu Titans लगातार 9 मैच हार चुके हैं और उन्हें अपने आखिरी मुकाबले में Dabang Delhi KC के खिलाफ हार मिली थी। UP Yoddhas ने 12 में से 5 मुकाबले जीते हैं, 5 मैचों में उन्हें हार मिली है और 2 मैच उनके टाई के जरिए समाप्त हुए हैं। वो अंक तालिका में 35 अंकों के साथ सातवें स्थान पर हैं। UP Yoddhas ने अपने पिछले 5 मुकाबलों में से दो में जीत दर्ज की है, दो टाई खेले और एक मैच हारा है। उन्होंने अपने आखिरी मुकाबले में Haryana Steelers को मात दी थी। दोनों टीमों के बीच इस सीजन खेले गए मैच में जीत UP की हुई थी।

TEL vs UP के बीच PKL 2022 के 74वें मैच के लिए संभावित प्लेइंग 7

Telugu Titans

सुरजीत सिंह (कप्तान), परवेश भैंसवाल, विशाल भारद्वाज, सिद्धार्थ देसाई, अंकित, अभिषेक सिंह और मोहसेन मघसौदलू।

UP Yoddhas

परदीप नरवाल (कप्तान), सुरेंदर गिल, नितेश कुमार, रोहित तोमर, शुभम कुमार, सुमित सांगवान और आशु सिंह।

मैच डिटेल

मैच - Telugu Titans vs UP Yoddhas, 74वांं मुकाबला

तारीख - 12 नवंबर 2022, 8:30 PM IST

स्थान - पुणे

TEL vs UP के बीच PKL 2022 के 74वें मैच के लिए Dream11 Fantasy Suggestions

Fantasy Suggestion #1: सुमित सांगवान, विशाल भारद्वाज, अंकित, परदीप नरवाल, सुरेंदर गिल, आशु सिंह और सिद्धार्थ देसाई।

कप्तान - सुरेंदर गिल, उपकप्तान - सिद्धार्थ देसाई

Fantasy Suggestion #2: नितेश कुमार, विशाल भारद्वाज, परवेश भैंसवाल, परदीप नरवाल, सुरेंदर गिल, आशु सिंह और रोहित तोमर।

कप्तान - परदीप नरवाल, उपकप्तान - विशाल भारद्वाज

