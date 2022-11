UP vs GUJ Dream11 Prediction: संभावित प्लेइंग 7 अपडेट आज के PKL 2022 मैच के लिए - 21 नवंबर, 2022

PKL 2022 का 93वां मुकाबला यूपी योद्धाज और गुजरात जायंट्स के बीच 21 नवंबर को खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद के गचीबाउली इंडोर स्टेडियम में खेला जाने वाला है।

UP Yoddhas ने PKL 2022 में 15 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 7 मैच जीते हैं, 6 मैचों में उन्हें हार मिली है और दो मुकाबले उनके टाई के जरिए समाप्त हुए हैं। पॉइंट्स टेबल में UP की टीम 45 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं। UP Yoddhas ने अपने पिछले 5 में से 3 मैच जीते हैं, लेकिन उन्हें अपने आखिरी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। Gujarat Giants ने PKL 2022 में 14 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 5 मैच जीते हैं, 8 मैचों में उन्हें हार मिली है और एक मैच उनका टाई रहा। वो इस समय 33 अंकों के साथ 11वें स्थान पर हैं। Gujarat Giants ने अपने पिछले 5 में 4 मैच हारे हैं और आखिरी मैच भी वो हारकर आ रहे हैं।

UP vs GUJ के बीच PKL 2022 के 93वें मैच के लिए संभावित प्लेइंग 7

UP Yoddhas

परदीप नरवाल (कप्तान), सुमित सांगवान, रोहित तोमर, आशु सिंह, नितिन तोमर, गुरदीप और अबोजार मिघानी।

Gujarat Giants

चंद्रन रंजीत (कप्तान), परतीक दहिया, राकेश संगरोया, रिंकू नरवाल, मनुज, सौरव गुलिया और अर्कम शेख।

मैच डिटेल

मैच - UP Yoddhas vs Gujarat Giants, 93वां मुकाबला

तारीख - 21 नवंबर 2022, 8:30 PM IST

स्थान - हैदराबाद

UP vs GUJ के बीच PKL 2022 के 93वें मैच के लिए Dream11 Fantasy Suggestions

Fantasy Suggestion #1: रिंकू नरवाल, आशु सिंह, सुमित सांगवान, परतीक दहिया, रोहित तोमर, परदीप नरवाल और राकेश संगरोया।

कप्तान - परदीप नरवाल, उपकप्तान - राकेश संगरोया

Fantasy Suggestion #2: मनुज, अबोजार मिघानी, सुमित सांगवान, परतीक दहिया, गुरदीप, परदीप नरवाल और राकेश संगरोया।

कप्तान - परदीप नरवाल, उपकप्तान - परतीक दहिया

