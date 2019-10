दिल्ली में पंद्रहवीं हाफ मैराथन हुई पूरी, लोगों में दिखा ख़ासा उत्साह

दिल्ली में पंद्रहवीं हाफ मैराथन हुई पूरी, लोगों में दिखा ख़ासा उत्साह नवीन शर्मा FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 18 // 20 Oct 2019, 14:03 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

(दौड़ से पहले ख़ुशी जताते हुए लोग, सोर्स- ट्विटर) दिल्ली में पंद्रहवीं हाफ मैराथन रविवार को पूरी हो गई। इसमें इथियोपिया के धावकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और जीत भी दर्ज की। जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम से शुरू हुई इस मैराथन को केन्द्रीय खेल मंत्री किरन रिजिजु ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली के लोगों में इसे लेकर काफी जोश और उत्साफ देखा गया। पुरुष वर्ग में इथियोपिया के एंडमलेक बेलिहू और महिला वर्ग में सेहाय गेमेचु को जीत मिली। शुरूआती तीनों स्थानों पर इथियोपिया के धावकों का कब्जा रहा। बेलिहू ने 59 मिनट और 10 सेकंड में रेस पूरी की लेकिन कोर्स रिकॉर्ड से 4 सेकंड दूर रहे, इसे लेकर उन्होंने थोड़ी निराशा जताई। उनका कहना था कि महज चार सेकंड से चूकना थोड़ा निराशाजनक है लेकिन जीत की ख़ुशी भी है। महिला वर्ग में सेहाय गेमेचु कोर्स रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहीं। भारत में आकर इस रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद इस धाविका ने ख़ुशी जताई। जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम से शुरू होने के बाद हाफ मैराथन कई मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान उन सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह बंद कर दिया गया। लोगों के जुटने का सिलसिला सुबह चार बजे से शुरू हो गया। दिल्ली मेट्रो का संचालन भी जल्दी किया गया। अलग-अलग वर्गों में कुल चालीस हजार से अधिक लोगों ने इस मैराथन में भाग लिया। सबसे अहम् रेस 21 और 10 किलोमीटर वर्ग में थी। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए 3 किलोमीटर की रेस हुई। ग्रेट दिल्ली नाम से पांच किलोमीटर वर्ग में एक रेस हुई। मैराथन में दर्शकों में ख़ासा उत्साह देखा गया। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखी और आयोजकों की तरफ से भी कई कार्य करने के लिए वोलंटियर्स मौजूद रहे। इस दौड़ को लेकर पिछले एक सप्ताह से भी अधिक समय से तैयारियां चल रही थी। उत्साह और उमंग के साथ इसका समापन हुआ और सफलता के साथ आयोजन अंजाम तक पहुंचा। Give feedback Advertisement

