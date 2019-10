अब एक नए अवतार में स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी ऐप, Google Play और App Store से करें डाउनलोड

अब एक नए अवतार में स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी ऐप, Google Play और App Store से करें डाउनलोड विजय शर्मा FOLLOW SENIOR ANALYST बिज़नेस 60 // 29 Oct 2019, 10:04 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

स्पोर्ट्सकीड़ा का नया ऐप एंड्रॉइड के अलावा एप्पल स्टोर पर भी उपलब्ध स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी के पाठकों के लिए एक बेहद अच्छी खबर! अब आप हमारे नए ऐप को Google Play और App Store से डाउनलोड कर सकते हैं। जो यूज़र्स स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी के पुराने ऐप का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो भी अब इस नए और पहले से बेहतर ऐप को डाउनलोड कर कई सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पोर्ट्सकीड़ा के नए ऐप में आप अपनी पसंद के हिसाब के किसी भी टूर्नामेंट, इवेंट, खिलाड़ी, रेसलर से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट पा सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स को हर इवेंट, टूर्नामेंट के बारे में जानकारी, मैचों का शेड्यूल, लाइव स्कोर, WWE के लाइव रिजल्ट्स, रैंकिंग, रिकॉर्ड्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, प्लेइंग XI अपडेट्स हासिल होंगे। Google Play से ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportskeeda.topic App Store से ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: https://apps.apple.com/in/app/sk-wwe-cricket-sports-news/id1462625228 इस एक ही ऐप में आपको हिंदी, इंग्लिश की खबरों सुविधा मिलेगी। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी पसंद के हिसाब से भाषा का चुनाव करते हुए फेवरेट टूर्नामेंट, इवेंट, प्लेयर, टीम को सेलेक्ट कर उनसे जुड़ी जानकारियां और नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। ऐप के जरिए यूजर्स WWE इवेंट्स की लाइव कमेंट्री, क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों के लाइव स्कोर हासिल कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, आप अगर WWE के बहुत बड़े फैन हैं और सिर्फ WWE या अपने खास रेसलर्स से जुड़ी खबरें, अपडेट्स पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी पसंद के हिसाब से उन्हीं का चुनाव कर सकते हैं। Give feedback Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...