India at Paralympics - जैवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने रजत और सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता 

It’s raining medals for India at the #Tokyo2020 #Paralympics as Devendra Jhajharia and Sundar Singh Gurjar win #Silver and #Bronze respectively in the Men’s Javelin Throw - F46 Final 🤩🇮🇳



What a moment! Congratulations! 👏👏#Praise4Para #IND #ParaAthletics pic.twitter.com/TyTluVE1wO