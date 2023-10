भारत का Asian Games 2023 में 5 अक्टूबर (12वें दिन) का शेड्यूल और मैचों की जानकारी

चीन के हांगझोऊ में खेले जा रहे 19वें एशियाई खेलों (Asian Games 2023) के 11वें दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीते। 12वें दिन, 5 अक्टूबर को भी भारत के पास पदक जीतने के मौके रहेंगे। 12वें दिन तीरंदाजी (2), एथलेटिक्स (2), बास्केटबॉल (1), बॉक्सिंग (6), रोड साइकिलिंग (1), ड्रैगन बोट (2), हैंडबॉल (2), जू-जित्सू (3), कराटे (4), रोलर स्पोर्ट्स (2), स्क्वाश (3), सॉफ्ट टेनिस (1) और वेटलिफ्टिंग (2) और रेसलिंग (5) में कुल मिलाकर 36 स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला होगा।

आइये नज़र डालते हैं Asian Games 2023 में 5 अक्टूबर को भारतीय खिलाड़ियों का क्या शेड्यूल है:

तीरंदाजी

कंपाउंड महिला टीम (ज्योति सुरेखा, अदिति, परनीत) क्वार्टरफाइनल/सेमीफाइनल/फाइनल - 6:10 AM

कंपाउंड पुरुष टीम (अभिषेक, ओजस, प्रथमेश) क्वार्टरफाइनल/सेमीफाइनल/फाइनल - 11:00 AM

एथलेटिक्स

पुरुष मैराथन (मान सिंह एवं ए बोपैयाह) - 4:30 AM

बैडमिंटन

पुरुष सिंगल्स क्वार्टरफाइनल: एचएस प्रनोय - 7:30 AM

महिला सिंगल्स क्वार्टरफाइनल: पीवी सिंधु - 7:30 AM

पुरुष डबल्स क्वार्टरफाइनल: चिराग शेट्टी/सात्विकसाईराज - 7:30 AM

ब्रिज

पुरुष टीम फाइनल, भारत vs हांगकांग (सेशन 1-3): 6:30 AM

कैनोइंग (स्लालम)

पुरुष K1 (हितेश, शुभम) - 7:00 AM

पुरुष C1 (विशाल) - 7:00 AM

महिला K1 (शिखा) - 7:00 AM

चेस

पुरुष टीम (गुकेश डी, विदित गुजराती, अर्जुन एरिगैसी, पी हरिकृष्णा एवं आर प्रग्नानंदा) एवं महिला टीम (कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोनावली, वैशाली रमेशबाबू, वन्तिका अग्रवाल, सविता) राउंड 7 - 12:30 PM

हॉकी

महिला सेमीफाइनल: भारत vs चीन - 1:30 PM

जू-जित्सू

महिला 48kg (अन्वेषा एवं नव्या) - 6:30 AM

पुरुष 62kg (कमल सिंह एवं तरुण) - 6:30 AM

कबड्डी

पुरुष पूल ए: भारत vs चीनी ताइपे - 6:00 AM

पुरुष पूल ए: भारत vs जापान - 1:30 PM

रोलर स्केटिंग

महिला इनलाइन फ्रीस्टाइल स्केटिंग (श्रेयशी, मर्लिन) - 6:30 AM

पुरुष इनलाइन फ्रीस्टाइल स्केटिंग (जिनेश, विश्वेश) - 11:30 AM

सेपक टकरा

पुरुष रेगु ग्रुप बी: भारत vs थाईलैंड - 6:30 AM, भारत vs फिलीपींस - 11:30 AM

महिला रेगु ग्रुप बी: भारत vs वियतनाम - 7:30 AM, भारत vs चीन - 12:30 PM

सॉफ्ट टेनिस

मिक्स्ड डबल्स (प्रिलिमिनरी राउंड) - 7:30 AM

स्पोर्ट क्लाइम्बिंग

पुरुष बोल्डर एवं लीड क्वालिफिकेशन (अमन, भरत) - 6:30 AM

महिला बोल्डर एवं लीड क्वालिफिकेशन (सानिया, प्रतीक्षा) - 6:30 AM

स्क्वाश

मिक्स्ड डबल्स (दीपिका पल्लिकल एवं हरिंदरपाल सिंह) फाइनल: भारत vs मलेशिया - 11:30 AM

पुरुष सिंगल्स फाइनल (सौरव घोषाल): 2:30 PM

रेसलिंग

महिला फ्रीस्टाइल - 7:30 AM

50kg: पूजा गहलोत

53kg: अंतिम पंघल

57kg: मानसी

ग्रीको रोमन - 7:30 AM

पुरुष 97kg - नरिंदर

पुरुष 130kg - नवीन