2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का भारतीय ओलंपिक संघ नहीं करेगा बहिष्कार सावन गुप्ता Published Dec 30, 2019

भारतीय ओलंपिक संघ 2022 में इंग्लैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का बहिष्कार नहीं करेगा। ये फैसला इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की सोमवार को दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद लिया गया। इसके साथ ही आईओए ने ये भी ऐलान किया कि वो 2026 या 2030 के संस्करण की मेजबानी के लिए बोली लगाएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि हमने 2026 या 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए बोली लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा हमने 2022 में होने वाले गेम्स में भारतीय दल को भी भेजने का फैसला किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट डेम लुईस मार्टिन ने भारत के इस फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन और पूरा कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स मूवमेंट इस बात से बेहद खुश है कि भारत अपनी टीम भेज रहा है। नवंबर में हुए भारत के दौरे के बाद हम इस बात को लेकर आश्वस्त थे और हमारा ये भी मानना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की अहमियत काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि भारत ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग को शामिल नहीं किए जाने को लेकर बहिष्कार करने का फैसला किया था। हालांकि पहले सीडब्ल्यूजी फेडरेशन और अब आईओए की सालाना बैठक के बाद ये फैसला वापस ले लिया गया है। Give feedback Advertisement

