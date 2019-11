रितु फोगाट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में डेब्यू करेंगी नवीन शर्मा FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 14 Nov 2019, 14:32 IST SHARE

उनका मुकाबला दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी से होगा फोगाट सिस्टर्स बबीता और गीता की छोटी बहन रितु अब मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में डेब्यू करेंगी। उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की नेम हि किम से होगा। सोलह नवम्बर को रितु और दक्षिण कोरियाई मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी बीजिंग में एक-दूसरे के सामने होंगी। यह उनकी पहली प्रोफेशनल मार्शल आर्ट्स फाइट होगी। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में उन्हें सिंगापुर की वन इवॉल्व ऑर्गेनाइजेशन से ऑफ़र मिला था जिसे उन्होंने जाया नहीं होने दिया। रितु ने कहा कि मेरा परिवार रेसलिंग की वजह से जाना जाता है लेकिन मैंने इससे अलग एमएमए से जुड़ने का फैसला लिया। कुछ नया करना चाहती थी और हमेशा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की फाइट यू-ट्यूब पर देखा करती थी। इससे मेरी रूचि इसमें जाने के लिए बढ़ी लेकिन यह नहीं मालूम था कि इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कहाँ होती है। फाइट को लेकर रितु ने कहा कि फिलहाल मैंने दो साल की ट्रेनिगं के बाद पहली फाइट लड़ने का निर्णय लिया है और वन चैम्पियनशिप बड़ा इवेंट है। फिलहाल टाइटल जीतने के बारे में मैंने नहीं सोचा है, पूरा ध्यान डेब्यू फाइट पर है। रितु की बहनें बबीता और गीता ने रेसलिंग में दुनियाभर में भारत का नाम ऊँचा किया है। रितु ने रेसलिंग में अपने भविष्य के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा है। आने वाले समय में वे फिलहाल मार्शल आर्ट्स पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहती हैं। उनका परिवार रेसलिंग से जुड़ा हुआ है और गीता फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी और बबीता ने सिल्वर मेडल जीता था। बड़ी बहनों की तरह रितु भी अपना नाम कमाना चाहती हैं। ट्रेनिंग के दौरान रितु जब बिलकुल नई थी तब उन्हें इस खेल के गुर मालूम नहीं थे लेकिन जैसे-जैसे चीजें आगे बढ़ती गई, उनके कौशल में इजाफा होता गया। यही वजह है कि दो साल बाद उन्होंने अपनी पहली प्रोफेशनल फाइट में जाने का निर्णय लिया। Give feedback Advertisement

